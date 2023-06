La Croix-Rouge a besoin de 60 000€ pour continuer ses actions solidaires en Martinique

Depuis le 3 juin 2023 et jusqu’au dimanche 11 prochain, les représentants des différentes délégations territoriales de la Croix-Rouge sont mobilisés sur le terrain.

Leur présence est surtout visible dans les centres commerciaux grâce à leurs gilets estampillés, afin de récolter des dons pour garantir leurs missions de solidarité à l’égard des plus modestes.

Depuis plus de 150 ans, la Croix-Rouge française lutte contre la vulnérabilité des individus et des familles. Guidée par des principes de neutralité, d’impartialité et d’indépendance, notre association soutient des valeurs d’amitié, de coopération, de compréhension mutuelle et de paix durable entre les peuples.