La Croix-Rouge Martinique recrute des bénévoles pour les former aux gestes de premiers secours

La délégation territoriale de la Croix-Rouge Martinique a investi le centre Océanis de la commune du Nord Atlantique le Robert, ce samedi 26 mars 2022. L'opération consistait à faire connaître l'institution et former la population à des gestes de premiers secours.

Daniel Betis •

Après l’opération vide-greniers au centre de la Galéria au Lamentin, qui a mobilisé 21 bénévoles pour 3.9 tonnes de linges, vêtements et chaussures collectés, les 3 et 4 février 2022, la délégation territoriale de la Croix-Rouge Martinique, s’est déployée, ce samedi 26 mars 2022 au Robert pour l’opération Top Red.

Red Touch : un projet d'informations et de formations

Red touch est une action à plusieurs volets. Il s'agit de sensibiliser le grand public, de former des sauveteurs, de solliciter des bénévoles et présenter les missions et actions de la délégation de la Croix-Rouge Française.

La délégation locale s'appuie sur ses bénévoles pour assurer cette formation; Une volonté affichée des administrateurs.

Formé aux gestes de premiers secours, devient une nécessité vitale en cas de catastrophes et de pandémies. Cette prévention permet aux personnes formées d’avoir de meilleures réflexes. Les premiers gestes facilitent l’intervention des secours

La Croix-Rouge affiche une grande satisfaction de cette opération qui a permis ces bénévoles d’aller à la rencontre du grand public.