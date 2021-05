La Croix-Rouge se prépare pour les journées nationales du 22 au 30 mai 2021

Daniel Betis •

Les journées nationales de la Croix-Rouge demeurent une occasion de mettre en avant l’effort solidaire de la population locale. La délégation territoriale de la Martinique qui fête ses 88 ans, se mobilise.

230 bénévoles, 60 salariés sont à pied d'oeuvre. Ils iront à la rencontre du grand public pour parler de leurs activités et rendre visible leurs actions afin de collecter des dons qui serviront à financer les opérations d’aides futures.

La pandémie de la Covid -19, qui a frappé la France et notre territoire depuis 3 ans a engendré une crise sanitaire, économique, sociale et sociétale. Les opérations mises en place par la délégation territoriale de la Martinique en 2020 et 2021 démontrent que les plus vulnérables sont les premiers touchés.

La Croix-Rouge a besoin de tous

Ce long chemin entamé par des bénévoles dès la fin des années 1930, conscients de la misère en Martinique, se poursuit aujourd'hui.

Toujours active, l’institution caritative d’utilité publique (lancée en 1933) répond aux besoins urgents de personnes en difficultés, en état de précarité ou d’exclusion.

Notre délégation entend donner de l’amplitude à sa mission d’actrice de la solidarité de proximité afin de lutter contre l’isolement, la précarité, l’exclusion en accroissant les aides. L’accès à la santé, le soutien psychologique, les aides alimentaires, les premiers secours d’urgence suite à des catastrophes naturelles constituent notre ADN. Olympe Francil, président de la Croix-Rouge Martinique

S'adapter au contexte sanitaire

La croix-Rouge Martinique réalise de nombreuses opérations avec des partenaires privés et institutionnels. À titre d'exemple l'opération "1000 cadeaux" avec Martinique la 1ère.

La quête nationale de la Croix-Rouge est un rendez-vous indispensable et incontournable permettant à l'ensemble des structures de l'association de mener leurs actions de proximité.

Dans cette période sanitaire particulière, la délégation territoriale a dû repenser sa quête. Les quêtes se feront dans les centres commerciaux du 25 au 30 mai 2021.

Des principes immuables

Les actions de l'entité sont basées sur des principes fondamentaux : l’humanité, l’impartialité, la neutralité, le volontariat, l’indépendance, l’universalité et l’unité...Répondre aux besoins primaires demeure une volonté permanente.

Au coin de la rue, dans nos campagnes et nos villes comme au coeur des crises mondiales, il y a toujours un volontaire de la Croix-Rouge prêt à soutenir les personnes et communautés affectées. Le but est de contribuer à rendre leur environnement sain et sûr, à développer leur éducation, leur santé et leur bien-être social, à construire avec elles leur résilience. Olympe Francil

Voilà pourquoi, les journées nationales de la Croix-Rouge revêtent une importance pour chaque entité locale.