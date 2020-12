Martinique la 1ère et ses partenaires ont collecté plus de 4200 cadeaux pour le Noël des enfants de conditions modestes

Belle réussite pour l'opération 1000 cadeaux de Martinique 1ère et de la Croix-Rouge. Pour cette action de solidarité et de générosité en faveur des enfants handicapés et défavorisés, samedi 5 et dimanche 6 décembre, plus de 4200 jouets ont été collectés dans les hypermarchés et grandes enseignes.

Daniel BÉTIS - Jean-Claude SAMYDE •