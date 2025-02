Détournement de fonds à la CTM : Francis Carole brise le silence et dénonce un "piège politique"

Depuis le dépôt de plainte le 20 décembre 2024 pour "détournement de fonds publics, faux et usage de faux", la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) traverse une période de turbulences.

Le nom d’Audrey Thaly-Bardol, conseillère exécutive en charge des solidarités, est apparu dans cette affaire, suite à la falsification de sa signature. En conséquence, la protection fonctionnelle, un dispositif garantissant la défense des élus lorsqu’ils sont mis en cause dans l’exercice de leurs fonctions, a été votée en sa faveur lors de la séance plénière du 13 février dernier.

Francis Carole, également mentionné dans l’affaire en raison d’une possible usurpation de signature, a souhaité réagir publiquement. L’ex-conseiller exécutif aux affaires sociales a pris la parole lors d’une conférence de presse ce samedi 22 février pour clarifier sa position.

D’abord, il s’agit d’une volonté d’information de la population et de bonne information. Je voudrais d’abord dire que dans cette situation, il n’y a pas d’élu mis en cause pour détournement de fonds, ni de la majorité, ni de l’opposition. Ce qui est en cause, c’est un agent qui aurait détourné une signature pour organiser le détournement de plus de deux millions d’euros. Ce n’est pas la première fois que cela se produit à la collectivité, ni même avant, sous le Conseil général, où des détournements de 188 000€ ont eu lieu entre 2005 et 2012.