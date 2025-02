Détournement de fonds à la CTM : protection fonctionnelle pour Audrey Thaly-Bardol dont la signature aurait été usurpée

Cette disposition a été présentée en séance plénière, ce jeudi (13 février), par Séverine Termon, conseillère exécutive en charge des affaires juridiques de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).

L'obtention de cette protection signifie que la CTM prendra en charge les frais d'avocat de l'élue dans cette affaire. En effet, sa signature aurait été falsifiée pour détourner des fonds destinés à la Prestation Compensatrice du Handicap (PCH). Le préjudice est estimé à plus d'un million d'euros.

L'élue a dénoncé cette fraude et déposé plainte auprès du procureur de la République :

Ce que je peux vous affirmer aujourd’hui, c’est qu’un certain nombre de décisions ont octroyé les aides sur la base de faux documents. Et au vu des arrêtés qui font l’objet de l’enquête, ces arrêtés ont été falsifiés et ma signature a été usurpée. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé plainte et demandé ma protection fonctionnelle en tant qu'élue. C’est une procédure tout à fait normale dans le cadre d’une enquête de ce genre.