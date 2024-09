La CRS de retour en Martinique 65 ans après les émeutes meurtrières de décembre 1959

L'arrivée en Martinique d'une compagnie de la CRS 8 (compagnie républicaine de sécurité, unité de la police spécialisée dans les violences urbaines), est annoncée par le gouvernement. Il y a 65 ans, les élus martiniquais obtenaient le départ de la CRS après les émeutes sanglantes de décembre 1959.

Ces policiers de la CRS 8 dont la structure a été créée à Bièvres (Essonne) en juillet 2021 sous la direction de Gérald Darmanin, ancien ministre de l'intérieur et des Outre-mer, sont spécialisés.

Spécifiquement organisées, équipées et formées, ces unités de la CRS sont prioritairement engagées sur des missions de maintien et rétablissement de l’ordre, lutte contre les violences urbaines et les émeutes, assistance et renfort aux autres directions de la police nationale, explique la direction.

Mais voilà, depuis les émeutes de décembre 1959, aucune compagnie républicaine de sécurité n'avait été autorisée à intervenir en Martinique. Décision prise après la motion du Conseil Général de Martinique en décembre 1959.

Retrait de tous les CRS et des éléments racistes indésirables. Extrait de la motion du Conseil Général de Martinique le 24 décembre 1959

En Martinique, la CRS 8 vient renforcer le GAN (Groupe d'Appui de Nuit), dont les agents interviennent la nuit. Ils sont mobiles et formés pour les émeutes.

Le retour de cette unité spécialisée en Martiniques 65 ans après, pourrait se justifier par la circulation importante d'armes à feu sur le territoire. Pendant les violences urbaines de la semaine, les policiers ont subi des tirs à balles réelles. Plusieurs d'entre eux sont blessés.