La CTM lance une prime à la fécondité en Martinique pour inciter les habitants à faire des enfants

Le 2 et le 3 février 2023, dates de la prochaine plénière de la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique), l’Assemblée se prononcera sur la création de la Maison du retour et de la famille, une structure proposant des aides pour encourager les jeunes martiniquais à revenir au pays natal et à faire des enfants.

Caroline Popovic •

La CTM cherche des initiatives pour stopper l’hémorragie démographique et pour inciter les jeunes martiniquais âgés d’entre 18 et 40 ans, à revenir en Martinique. Le point 56 de l’ordre du jour de la plénière du 2 et 3 février 2023, présenté par la conseillère exécutive, Audrey Thaly-Bardol, est dédié à la mise en place de la Maison de retour et de la famille. Une fois validée par les membres de l’Assemblée, la Maison de retour et de la famille, serait installée au cours du mois de février 2023. Plénière de l'Assemblée de la CTM, le 22 décembre 2022 (illustration). • ©CTM Une série d'initiatives Il ne s’agit pas de la construction d’un bâtiment mais plutôt la création d’un projet qui s’articule autour des initiatives pour rendre intéressante l’idée de rentrer à la Martinique. Les aides pour la recherche d’emploi, l’installation et la création d’entreprises ainsi que les primes de natalité pour inciter les femmes à produire les enfants font partie des aides proposées par la Maison du retour et de la famille. Le pôle de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEEC Territoriale) sera chargé d’identifier les besoins par filière dans tous les secteurs. Il y aura un pôle Migration retour qui proposera une assistance technique et financière pour aider les jeunes martiniquais à s’installer et si besoin, créer ou reprendre des entreprises en Martinique. La Maison de retour et de la famille va également inciter les femmes à la reproduction. Il y aura une prime à la natalité de 2000 euros après la naissance d’un deuxième enfant et une autre de 3000 euros pour un troisième, selon les ressources de la famille. Cette initiative est censée «redynamiser la croissance démographique". Population martiniquaise dans une rue de Fort-de-France. • ©Martinique la 1ere La prime pour booster la natalité n'est pas une stratégie fiable Il va falloir convaincre les femmes à l’âge de reproduction qui ont une activité professionnelle d’accepter des pertes importantes de salaires. Selon une étude de l’Insee, l’arrivée d’un enfant fait baisser les salaires des femmes or les revenus des hommes restent stables tout au long de leurs carrières. Des programmes pour inciter la reproduction ont déjà échoué au Japon et en Allemagne. La France fait partie des leaders dans le domaine des aides et des congés de maternité. Malgré cela, les naissances sont au plus bas depuis la seconde guerre mondiale. L’Islande et le Norvège sont les rares pays européens avec une démographie à la hausse. Selon les statistiques, il s’agit de bébés conçus pendant le confinement de l’épidémie de Covid-19. C’est sur le continent africain que le taux de natalité est le plus élevé au monde. 40% de la population du continent à moins de 15 ans. En Europe seul 16% de la population à moins de 15 ans, tandis que les plus de 65 ans représente 19% de la population. Il n'est pas sûr qu’une incitation financière fasse repartir à la hausse la natalité en Martinique mais la CTM tente...

