La destination Jamaïque déconseillée par les États-Unis… à cause des crimes

Les déplacements en Jamaïque sont déconseillés aux voyageurs américains. Le département d'État invite de nouveau ses citoyens à reconsidérer leur voyage, "à cause du niveau élevé de la criminalité sur place". Cette alerte n’est pas sans conséquences pour l'île. La France de son côté, prévient que son ambassade locale "dispose de capacités limitées pour venir en aide aux français en cas de crise".

Serge Zobéïde / Guy Etienne •

Un avertissement de niveau 3 a été émis par Washington, exhortant les américains à ne pas voyager vers la Jamaïque, comme cela a été fait pour Haïti il y a peu. La Jamaïque est la 6e destination de croisière la plus populaire de la zone Caraïbes, avec environ 1 million 660 000 visiteurs par an.

Cette initiative des autorités américaines a évidemment des incidences sur la fréquentation de l'île par les ressortissants des USA. Cette situation avait déjà été observée, puisque ce niveau 3 d’alerte n'est en réalité que la prolongation d’une première mise en garde déclenchée il y a un peu plus d'un an, par les autorités américaines.

"Plus de 400 homicides" depuis janvier 2023

Selon le département d'État "trop de crimes violents sont commis sur l'île". Le taux d'homicides signalé par le gouvernement jamaïcain, est depuis plusieurs années "parmi les plus élevés de l'hémisphère occidental".

Même si le nombre des crimes est en baisse depuis début 2023 par rapport à la même période l'an dernier, il reste très élevé. "Plus de 400 meurtres ont été commis en Jamaïque depuis le premier janvier" de cette année.

"La justice va rarement au bout…"

À Washington, on estime que "la police jamaïcaine ne répond pas souvent avec efficacité aux actes criminels graves". On ajoute qu'"après les arrestations, quand il y en a, la justice va rarement au bout avec des condamnations définitives".

Des touristes en visite à la Jamaïque (image d'illustration). • ©Facebook Jamaïca Ministry of Tourism / PPCR JA / mysilversands / DR

La France pour sa part, sur son site diplomatique, prévient que son ambassade en Jamaïque "dispose de capacités limitées pour venir en aide aux français en cas de crise".

"Criminalité très élevée"

Les français qui se rendent dans le pays sont responsables de leur propre sécurité. Ils sont invités à s’assurer qu’ils disposent de moyens nécessaires à leur séjour sur place, y compris en cas d’accident ou de crise. La criminalité est très élevée en Jamaïque, en raison notamment de la présence de gangs particulièrement actifs dans certaines zones urbaines, déconseillées aux voyageurs (principalement à Kingston). Le taux d’homicides est un des plus élevés au monde. Il convient de noter que si les touristes étrangers ne sont pas particulièrement ciblés, ils peuvent cependant être victimes directes ou collatérales d’agressions à main armée (armes à feu courantes), y compris dans des quartiers résidentiels réputés calmes. Diplomatie.gouv.fr

Le site invite donc à la plus grande prudence et conseille aux français qui s’y aventurent malgré les recommandations, de "limiter les déplacements à pied" (uniquement de jour et proscrits la nuit) et, dans tous les cas, de "prendre les mesures de protection adéquates".

Le ministère des affaires étrangères précise en outre que l'ambassade "ne délivre pas de titres d’identité et de voyage" (CNI ou passeport). Elle "ne dispose pas non plus de caisse de secours" et "ne peut prendre en charge vos dépenses de santé ou de transport vers la France".