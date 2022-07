La Dominique honore du 29 au 31 juillet 2022, des icônes de la cadence-lypso

Le mois de la Cadence-lypso se termine à la Dominique. Trois soirées-hommage, les 29, 30 et 31 juillet 2022 au Windsor Park Stadium sont dédiés à 3 grandes noms de la musique : le groupe Midnight Groovers, Jeff Joseph (Grammacks international) et Fritzoy William (Exile One).

Les artistes emblématiques de la Dominique qui ont contribué à la vulgarisation de la cadence-lypso sont mis à l'honneur. Une déclinaison est programmée par Cadence-Lypso Tribute Festival pour honorer "Midnight Groovers", Jeff Joseph Jo et Fritzoy William.

lLe gouvernement de la Dominique, le ministère du Tourisme, des Transports internationaux et de l'Initiative maritime, selon les organisateurs apportent un soutien au festival Cadence Lypso tribute.

Vendredi 29 juillet: Midnight Groovers

Cette formation a sillonné la Martinique et la Guadeloupe au début des années 70, avec des tubes comme "Talon haut" "Anita"

Originaire de Grand Bay, sous l'impulsion du chanteur mythique Chubby, Midnight Groovers évoque le quotidien en fustigeant la violence, les inégalités sociales et économiques, l'injustice, la brutalité policière et l'esclavage. Les musiciens mettent en avant la conscience culturelle et la fierté caraïbéenne.

Chubby chanteur et fondateur de midnight Groovers • ©Photo Wadix

On se souvient de cet évènement marquant qui a embrasé cette contrée. La chanson "Pou yon coco' en est le reflet, dénonçant le traitement dégradant infligé aux citoyens pauvres par les autorités en 1975.

Chubby a été sévèrement et injustement condamné pour avoir cueilli quelques noix de coco du domaine d'un riche homme d'affaires.

Au cours de cette première soirée, différents groupes vont évoluer : First Serenade, Pato (Black Roots), Lobster, Rsb-Roots Stems and Branches, White Fayrie et Sixth Form Sisserou Singers. A noter, la présence, ce soir là, du martiniquais Stéphane Ravor.

Samedi 30 juillet, hommage à Jeff Joseph

Jeff joseph Jo • ©cap/Facebook

Jeff Joseph, plus connu sous le nom de "Jeff Joe", est décédé le 23 Novembre 2011. Leader, chanteur, auteur compositeur, on garde en mémoire ses titres " Soucouyan ", " Mi Deba " et " Cauchemar ".

Que ce soit Grammacks international, Volt face, Grammacks New génération, Jeff était pétri de talent et débordait de créativité.

Le travail de l'immense artiste lui aura permis de promouvoir la cadence-Lypso. Il a aussi collaboré avec "Kool and the Gang" et e nregistré 3 titres "World Music", "Banana Sweet" et "One,Two,Three".

Interviendront au cours de cet hommage : Luc Leandry, Ophelia, Curvin Serrant (anciennement de Gramacks), Fred Nicholas Andrew Belony, Bird Linford John ( Bill o men),

Dimanche 31 juillet : soirée Fritzroy William

Fritzroy William et Gordon Henderson Exile one • ©il était une fois la cadence.

Avec le groupe Exile One, Fritzroy William a popularisé la Cadence-Lypso depuis 1970. Cela fait cinquante ans que les pères fondateurs, Gordon Henderson, Fitzroy Williams, directeur musical et le bassiste Vivian Wallace ont crée ce rythme, véritable synthèse musicale.

Fritzroy William, directeur musical d’Exile one, a travaillé aussi avec les Grammacks , King Dice et bien d'autres.

Sur la scène, des artistes vont s'exprimer : Fitzroy Williams (Exile One), King Dice, Signal Band, Derrick Peter (Mammouth), Janet Azouz (Mantra), Gilles Fontaine, Jerry Lloyd, Cadence All Stars, Fred Nicholas (Bill o men), Jerry Moulon (Rsb), Andrew Belony Bird (Bill o men) et Cornel Fingers Phillipp.

