La footballeuse martiniquaise Wendie Renard décorée de l’ordre national du Mérite

Une nouvelle distinction pour Wendie Renard. Hier (1er février), la footballeuse a reçu la médaille de l’Ordre national du Mérite. Un moment riche en émotions pour la capitaine de l’olympique lyonnais.

Karl Sivatte •

C’est à la préfecture du Rhône que Wendie Renard a été épinglée de la médaille de Chevalier de l’ordre du Mérite. La préchotine, bientôt 33 ans, est dans sa ville d’adoption de Lyon une véritable personnalité.

Wendie Renard: Cette médaille est la reconnaissance du travail effectué..." • ©RS

Depuis quasiment 17 ans, Wendie Renard a posé ses valises dans le chef-lieu du Rhône pour y mener sa carrière de footballeuse. Capitaine de l’Olympique Lyonnais, club le plus titré d’Europe et porteuse du brassard chez les Bleues où elle compte 139 capes pour 104 victoires et 33 buts. Wendie Renard est depuis plusieurs saisons maintenant désignée dans le gotha des meilleures footballeuses du monde.

Une distinction qui fait suite à une demande citoyenne

Cette nouvelle distinction remise hier (1er février) est la suite d’une demande citoyenne demandant l’inscription de la capitaine lyonnaise au rang des personnes à décorer de l’ordre du Mérite. La désignation de celle que l’on appelle WR3 (elle porte ce dossard à l’OL) est intervenue au Journal officiel courant juin dernier.

Dans le salon d’honneur de la préfecture du Rhône, entourée de proches et de coéquipières, c’est la préfète Fabienne Buccio qui a présidé la cérémonie, la récipiendaire du jour a choisi pour marraine Isabelle Bernard, créatrice du premier groupe de supporters d’une équipe féminine et chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur.

Depuis 10 ans capitaine de l’OL, la martiniquaise s’est inscrite dans le paysage de cette ville, Isabelle Bernard a salué le parcours de la joueuse possédant des valeurs qui rayonnent au-delà du rectangle vert

Tu es un beau porte-drapeau du football féminin. Grâce aux valeurs humaines que tu portes, honneur, équité, sobriété, sens du collectif, aides à des associations de solidarité, tu es un symbole de l’engagement. Isabelle Bernard , créatrice du premier groupe de supporters d'une équipe féminine

Wendie Renard reçoit sa médaille de l'ordre du Mérite • ©RS

Honneur, reconnaissance et fierté

Les coéquipières de Wendie Renard l’ont rarement vu aussi émue. La reconnaissance de la nation semble avoir touchée le leader des Fenottes qui a tenu à remercier la soixantaine d’invités présents. Wendie Renard a souligné que cette médaille de l’Ordre national du Mérite ne boude pas son plaisir

C'est une reconnaissance et j'avoue de la fierté pour tout ce que j'ai pu accomplir avec mon club mais aussi avec la sélection nationale même si nous n'avons pas encore eu de titre avec les Bleues. Cette médaille me rend fière parce que tout le monde n'a pas l'opportunité de la recevoir. Dans ce genre de circonstances, c'est appréciable de constater que ce que j'ai pu faire a de l'importance pour certains. Wendie Renard







Et hors des stades, Wendie Renard poursuit son engagement pour des causes diverses





A côté du football, il y a ces actions que je mène au profit d'enfants par exemple et j'interviens dans d'autres actions que je ne médiatise pas. C'est dans la lignée de ce que m'ont inculqué mes parents, faire avec droiture et valeurs. C'est naturel dans ma philosophie de vie. Je suis investie au sein de l'association Emma dont je suis la marraine, l'objectif est de soutenir les familles mais aussi des enfants en difficulté scolaire avec par exemple la dyslexie, la dysphasie pour ne citer que cela… il y a également le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité ainsi que les Hauts Potentiels Intellectuels. Wendie Renard







Et hors période de compétition et déplacements avec son club ou avec l’équipe nationale, la préchotine s’investit et fait appel pour la drépanocytose

Wendie Renard: "Cette médaille me rend fière parce que tout le monde n'a pas l'opportunité de la recevoir" • ©RS

L'autre cause qui me tient à cœur c'est la drépanocytose. Cette maladie concerne nos peuples et elle doit bénéficier de recherches et travaux plus poussés pour venir en aide aux patients et c'est notre communauté donc je suis concernée... J'ai la chance d'exercer un métier que j'ai toujours voulu faire depuis toute petite donc je m'y investis et j'insiste tous les jours dans mon groupe sur la valeur du travail... Wendie Renard

La martiniquaise et son club retrouvent les pelouses du championnat samedi 4 février avec un match à Rodez où elle croisera une bonne connaissance, la martiniquaise Mylaine Tarrieu, ex-joueuse de l’Olympique Lyonnais.

Et très vite viendra un autre rendez-vous, international cette fois, avec la 3e édition du Tournoi de France (du 15 au 21 février) qui réunira le Danemark, la Norvège et l’Uruguay où les Bleues de Renard espèrent conserver leur titre.