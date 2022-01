La footballeuse martiniquaise Wendie Renard interpelle le gouvernement sur le sort d'Olivier Dubois

Ils sont tous les deux Martiniquais. Elle, est footballeuse professionnelle, lui journaliste et otage depuis 9 mois (avril 2021), au Mali. Une situation qui touche sa compatriote qui a décidé de passer à l'action.

Dans un post sur le Réseau Social Facebook, la footballeuse de l’OL, Wendie Renard interpelle les plus hautes autorités, l’Élysée et le ministère des Affaires étrangères, sur la situation d'Olivier Dubois.



Une initiative personnelle que la jeune femme a prise spontanément afin de médiatiser la captivité du journaliste et éviter que l'on ne l'oublie.

Et pourquoi pas aider, espère- t-elle, à sa libération.

Cela fait plus de 9 mois qu'il est en captivité et je n'entends pas spécialement parler. Après je sais que c'est souvent difficile ce genre de négociation, etc., mais il y a une famille derrière. J'ai décidé de le faire là parce qu'on démarre une nouvelle année. Si je peux aider dans ce sens-là, je le fais. C'était important pour moi. Je suis Martiniquaise, en plus je sais que ma parole elle compte aussi pour la Martinique et en métropole aussi je suis écoutée et entendue donc c'est important si je peux aider. Pour moi, c'est tout simplement un geste de citoyenneté. Donc si je peux aider, tous les moyens sont bons et aujourd'hui nous avons de quoi nous faire entendre par nos Réseaux Sociaux, donc c'est pour cette raison que je l'ai fait.