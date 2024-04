La formation militaire du 33e RIMA attire de jeunes réservistes de Martinique et Guadeloupe

Le 33e RIMA (Régiment d’infanterie de Marine) organisait le 5 avril dernier à l’école Zozo de Seguinan à Ducos, une cérémonie de clôture de la formation générale initiale à l’attention des jeunes réservistes de Martinique et de Guadeloupe.

Plusieurs jeunes réservistes reçoivent l'insigne suite à une formation de 13 jours (du 24 mars 2024 au 5 avril). L'objectif est de former des réservistes opérationnels. Au programme : tir de combat, secourisme, topographie et sport.

Les jeunes reçoivent l'insigne • ©J. Delblond

La cérémonie s'est déroulée sous la houlette du Lieutenant-Colonel du 33e RIMA et de plusieurs personnalités et d'élus de la commune de Ducos. Les jeunes réservistes peuvent désormais intégrer la réserve opérationnelle et participer aux activités et exercices régimentaires notamment dans la Caraïbe.

Vous avez fait preuve d'une motivation exemplaire et d'une combativité remarquable qui font honneur à la jeunesse française en général et antillaise en particulier. Cette formation exigeante aura permis de mieux vous faire connaître le métier militaire par le biais de vos cadres de réserve qui vous entourent, de vous intégrer pleinement dans nos rangs pour poursuivre la montée en puissance de nos deux unités de réserve opérationnelle. Il ne tient qu'à vous de poursuivre votre activité dans la réserve opérationnelle ou de souscrire un engagement au sein des forces armées comme bon nombre de vos prestigieux anciens antillais qui ont embrassé le métier des armes. Colonel Sébastien Escat, commandant le 33e RIMA

La cérémonie s'est déroulée avec un défilé • ©J. Delblond

Le régiment peut être sollicité lors de catastrophes naturelles ou d’autres opérations humanitaires. Par ailleurs les réservistes pourront évoluer dans l’institution militaire aussi bien dans leur fonction qu’en grade.