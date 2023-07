La France met en garde ses ressortissants contre l'insécurité qui se dégrade à Sainte-Lucie

Sur le site web de France Diplomatie du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, une note met en garde les voyageurs français contre la "situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader à Sainte-Lucie." Le premier ministre de l'île, Philip J. Pierre, accuse les médias et l’opposition de véhiculer des messages négatifs.

Caroline Popovic •

Cette alerte publiée le 3 juillet 2023 et revue en fin de mois, est passée presque inaperçue à Sainte-Lucie.

C'est lors d'une conférence de presse marquant ses deux années à la tête du pouvoir, que le premier ministre de l'île, Philip J. Pierre, a appris que la France a placé la destination Sainte-Lucienne en "vigilance renforcée", à cause de l'insécurité qui y reigne.

Interpellé à ce propos par un journaloiste, alors qu'il s'exprimait sur l’augmentation des moyens de la police locale pour faire face à la criminalité alarmante, Philip J. Pierre rejette la responsabilité sur les l'opposition et les médias.

Je n’ai pas été informé. Ce n’est pas bon pour le pays. Il y a des conséquences quand on entend parler de son pays comme si c’était une zone de guerre. Philip J. Pierre - premier ministre de Sainte-Lucie

Ce dernier estime en effet que les messages négatifs véhiculés dans la presse et par ses opposants, sont loin de la réalité sur place.

On a accueilli 10.000 personnes ici pour le carnaval et 15.000 pour le festival de jazz et tout s’est bien passé. Philip J. Pierre, premier ministre de Sainte-Lucie

Philip J. Pierre, premier ministre de Sainte Lucie • ©© Cap FB Philip J. Pierre

"Vigilance renforcée"

Selon la note, France Diplomatie constate "une augmentation sensible du taux d’homicides (notamment par armes à feu) et du niveau de violence dans toute l’île, y compris dans des endroits habituellement paisibles et fréquentés par des touristes et des expatriés."

Les fusillades et règlements de compte meurtriers se multiplient de manière alarmante depuis le début de l’année, à Vieux Fort (dans le sud de l’île), mais aussi à Castries, à Gros Islet et dans plusieurs autres villes du pays jusque-là réputées sûres. Aucune partie de l’île n’est désormais épargnée par la criminalité." Extrait de la note

Le document évoque aussi des faits qui n’ont jamais été repris par les médias locaux, notamment "des actes d’agressions sexuelles, y compris sur des touristes, sont également rapportés…des agressions physiques violentes sur des touristes et des ressortissants étrangers ont eu lieu de manière répétée et en plein jour au Mont Pimard (près de la plage de Reduit à Gros Islet)."

L'Ambassade de France aux pays membres de l'OECS, Organisation des Etats de la Caraïbe de l'Est est à Sainte-Lucie • ©France Diplomatie

Les voyageurs et les touristes étrangers sont priés de respecter les consignes de sécurité de France Diplomatie.

Parmi les réflexes à adopter, il est recommandé par exemple, d'éviter de circuler seul dans les endroits isolés surtout la nuit, de ne pas porter des bijoux ou de sortir avec des sommes d’argent importantes.