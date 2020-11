La joueuse Wendy Renard à nouveau nominée pour "The best FIFA Football Awards"

La liste des joueuses, joueurs et des entraîneurs présélectionnés pour les trophées "The Best FIFA Football Awards" a été dévoilé mercredi 25 novembre 2020 par la FIFA. Wendie Renard y figure comme meilleure joueuse, pour la deuxième fois.

Peggy Pinel-Fereol •

Dans un décor magnifique, je suis honorée de figurer dans le 11 type FIFA 2019 en compagnie des plus grandes joueuses de la planète.



In a magnificent setting, I am honoured to be part of The Best FIFA 2019 Team of the year, with the world greatest players.@world11 #TheBest pic.twitter.com/cc0HYh1Zxo — Wendie Renard (@WRenard) September 24, 2019

Qu'est-ce que les "Best FIFA Football Awards" ?

Gagnante de la Ligue des champions féminine de l’UEFA, de la Coupe de France et de la Division 1 féminine (D1) avec son club l'Olympique Lyonnais, le numéro 3, Wendie Renard a eu une saison très riche.La défenseuse tricolore figure dans la la liste des joueuses, joueurs et des entraîneurs présélectionnés pour les trophées individuels qui seront présentés lors de la cérémonie "The Best FIFA Football Awards", prévue le 17 décembre 2020.C'est la deuxième année consécutive que Wendie Renard est sélectionnée comme meilleure joueuse. L’année dernière, elle avait terminé dans le meilleur 11 de la FIFA.Une liste de 11 candidates au prix The Best - Joueuse de la FIFA 2020 est établie par un panel d'experts du football féminin. Ces derniers orientent leur choix par rapport aux performances des joueuses entre le 8 juillet 2019 et le 7 octobre 2020.Le vainqueur est désigné grâce aux votes de quatre catégories de votants (fans, journalistes, sélectionneurs et capitaines des équipes nationales) de même poids.Ainsi tout un chacun peut voter pour sa "meilleure joueuse de la FIFA" en cliquant ici Les noms des trois finalistes de chaque catégorie seront révélés à une date ultérieure et les vainqueurs seront révélés lors de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards, qui se tiendra à Zurich (Suisse) le 17 décembre 2020.Wendie Renard n'a pas encore réagi à sa nomination. En effet, elle est depuis lundi 23 novembre à Clairefontaine pour la préparation du match France-Autriche, qualificatif pour l'Euro 2022.Une autre originaire des Outre-mer, la Guadeloupéenne Delphine Cascarino est également nominée. Tout comme Wendie Renard, elle évolue elle aussi à l’Olympique Lyonnais.