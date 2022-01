La journaliste Anne-Elisabeth Artsen est décédée à l'âge de 40 ans

La journaliste Anne-Elizabeth Artsen, d'origine martiniquaise est décédée à son domicile du Gosier, lundi 03 janvier 2021. Douce, gentille passionnée par le journalisme, elle avait découvert l'audiovisuel après un stage de professionnalisation à RFO Martinique et travaillait depuis un an à la rédaction de France-Antilles en Guadeloupe.

Jean-Claude Samyde •

Ce n'est pas évident d'écrire quelques mots sur la disparition d'une personne de surcroit journaliste que l'on côtoyait sur le terrain en Martinique et en Guadeloupe.

Nous avons tous été profondément touchés par l'annonce de sa mort. Anne-Elisabeth est décédée lundi 03 janvier 2021 à son domicile.

Pour ses collègues de France-Antilles et ceux qui la connaissaient, elle nous a quitté de façon soudaine et inattendue.

Le journalisme : une découverte

Anne-Elisabeth Artsen est entrée dans le monde de l'audiovisuel en décembre 2008. Elle suit une formation de BTS Communication des entreprises à l'école

Efficom. Son stage en entreprise se déroule à RFO Martinique. Elle rejoint le service communication dirigé par Ghislaine Oliny.

Dans sa lettre de motivation en 2008, elle écrivait concernant la communication :

L’exercice de ce métier exige des qualités que je possède à savoir une imagination et une créativité très développées, une aptitude à l’écoute et un sens du relationnel qui me permettent d’intégrer une équipe déjà en place, elles seront nécessaires pour mener à bien une mission dans une entreprise telle que la votre. Cette expérience m’aidera à devenir à moyen terme chargée de communication. Anne-Elisabeth Artsen

Anne-Elisabeth Artsen découvre la radio, le reportage télé et internet pendant quatre semaines. A l'origine, elle était venue pour un stage en communication, elle repartira avec des idées en tête et un déclic pour le journalisme.

Une collaboration dans plusieurs médias

Elle a exercé ses talents à Canal 10, à ATV et à Guadeloupe la première. Depuis un an elle travaillait à la rédaction du journal France-Antilles. Elle connaissait tous les supports : radio télé, internet et la presse écrite et se retrouvait sur tous les terrains.

Anne-Elisabeth Artsen en reportage • ©Cap/FB/A/E Artsen

Elle a aussi apporté sa contribution au magazine Amazones qui sensibilise au sujet des cancers qui touchent les femmes.

Née le 27 décembre 1981, Anne-Elizabeth Artsen est décédée à l'âge de 40 ans. Originaire de Sainte-Anne en Martinique, elle est partie de façon soudaine et inattendue. Elle a été retrouvée sans vie à son domicile au Gosier, lundi 03 janvier 2021.





Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à ses collègues.