La laïcité, garante de l’égalité, de la liberté d’expression et de conscience depuis 1905, expose son histoire à Fort-de-France

Dans le cadre de la journée nationale de la laïcité, le public peut découvrir ce weekend (samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023) au Temple Joseph Compère de Tartenson à Fort-de-France, une exposition sur ce principe républicain, sous les angles historiques, philosophiques, législatifs et maçonniques. En outre, une projection du film "La séparation" sera diffusée suivi d’un débat, samedi (à 17h). Les inscriptions sont reçues sur place en amont.

La laïcité a 118 ans en cette année 2023, depuis la loi du 9 décembre 1905. Cette valeur républicaine repose sur 3 piliers :

Elle garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d’expression de leurs convictions.

Elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion : "personne ne peut être contraint par le droit au respect de dogmes ou prescriptions religieuses".

La laïcité suppose la séparation de l’État et des organisations religieuses. De cette séparation se déduit la neutralité de l’État, des collectivités et des services publics, non de ses usagers. "La République laïque assure ainsi l’égalité des citoyens face au service public, quelles que soient leurs convictions ou croyances".

(Source : mobile.interieur.gouv.fr)

La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de l’ordre public. gouvernement.fr

Depuis quelque temps, les atteintes contre cette laïcité sont en augmentation, eu égard à des crimes et des comportements communautaristes, par exemple dans certains établissements scolaires à travers le port de signes et tenues religieux. Dans ce contexte, l’Etat et les humanistes font bloc.

La laïcité, telle que définie par la loi de 1905, est une valeur cardinale de notre République. C’est le ciment d'une France unie. La première ministre Elisabeth Borne sur X, le 9 décembre 2022.

"Des actions éducatives" à l’école

D’après le gouvernement, dans les établissements scolaires, l’anniversaire de cette loi du 9 décembre est marqué depuis 2015, par "des actions éducatives : organisation de débats, de conférences, d’activités pédagogiques autour du principe de laïcité".

Parler aux jeunes, ce n'est pas compliqué, et quand on le fait, il faut laisser de côté les mots conceptuels. Quand on parle de liberté aux jeunes, il y a toujours une petite lumière qui s'allume dans leurs yeux. À cet âge-là, ils n'ont pas encore perdu le goût de la liberté, ils n'ont pas l'attirance pour les chaînes et les barreaux qu'on peut avoir plus tard, quand l'esprit est totalement fanatisé. Richard Malka - avocat de Charlie Hebdo, romancier, essayiste, scénariste de bandes dessinées, membre du Comité Laïcité République et lauréat du Prix de la laïcité en 2022 (au micro de Dimitri Pavlenko sur Europe 1, le 21 octobre 2022)

Une exposition et une projection à Fort-de-France

En Martinique, pour marquer cette fête, une exposition gratuite est ouverte au grand public sur le principe de la laïcité, sous les angles historiques, philosophiques, législatifs et maçonniques.

Cette initiative des loges du Grand Orient de France et de l’Association des amis du musée de la Franc-Maçonnerie Antilles-Guyane-Caraïbe, est à découvrir samedi 9 (de 9h à 16h) et dimanche 10 décembre 2023 (de 9h à 13h), au Temple Joseph Compère de Tartenson à Fort-de-France.

En outre, une projection du film "La séparation" est prévue suivie d’un débat, samedi (à 17h). Les inscriptions sont reçues sur place en amont.