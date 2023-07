Trois personnalités de la Martinique distinguées dans la promotion de la Légion d'honneur du 14 Juillet

La promotion du 14 juillet de la Légion d'honneur compte dans ses rangs trois nouvelles personnalités liées à la Martinique. Elles ne sont autres que la veuve d'Edouard Glissant, le Président de la fondation Aimé Césaire ainsi que la Présidente du Tribunal de Fort-de-France.

Jeanne Casez •

La fête nationale est aussi l'occasion de présenter de nouvelles personnalités décorées par la Légion d'honneur.

Parmi les 358 distingués dans la promotion du 14 juillet 2023 figurent trois personnalités fortement liées à la Martinique.

Même si elles n'en sont pas toutes originaires, elles ont contribué et contribuent encore au bon fonctionnement et au rayonnement de notre île.

Sylvie Sémavoine-Glissant, artiste, psychanalyste et veuve d'Edouard Glissant

Artiste plasticienne et psychanalyste, Sylvie Sémavoine-Glissant a exposé ses toiles à Paris, Naples, Venise, New York, ou encore Avignon. Elle dirige aussi l'Institut du Tout monde (ITM), fondé en 2006 par son mari, l'émérite écrivain martiniquais Edouard Glissant. Depuis sa mort en 2011, Sylvie Sémavoine-Glissant perpétue l'héritage du poète et de son œuvre à travers les ateliers, les séminaires et le musée de l'ITM. 35 ans au service de la culture aujourd'hui récompensés par la plus haute des distinctions françaises.

Fabrice Belliard, chef d'entreprise et Président de la fondation Aimé Césaire

Directeur général du groupe industriel Belliard et propriétaire d'un hôtel sur l'île, le Martiniquais Fabrice Belliard pilote aussi la fondation Aimé Césaire depuis 2020. Créée en 2018, cette fondation vise à faire perdurer la mémoire et la vision du chantre de la négritude par des actions culturelles, éducatives, artistiques et toutes formes d’initiatives pédagogiques. Âgé de 50 ans, Fabrice Belliard est nommé au rang de Chevalier de la Légion d'honneur, comme Sylvie Sémavoine-Glissant.

Karine Gonnet , Présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France

Nantaise d'origine, Karine Gonnet assume la lourde tâche de faire fonctionner le tribunal judiciaire de Fort-de-France depuis le 1er janvier 2021. Aujourd'hui, la légion d'honneur vient donc récompenser une riche carrière dans le judiciaire. Karine Gonnet a d'abord été juriste, puis responsable du service contentieux et juridique dans un rectorat avant de rentrer à l'école nationale de la magistrature et 2001 et de devenir juge.