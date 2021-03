La Martiniquaise Alice Nicar élue Première dauphine de Miss Ronde France 2021

Alors que l'élection nationale 2021 était menacée à cause de la situation sanitaire, le comité Miss Ronde France a finalement fait le choix de la maintenir, mais à distance.



Au total, 15 candidates de différentes régions de France ont pris part à cette élection, dont la Martiniquaise Alice Nicar.

Les résultats ont été dévoilés le 2 mars 2021, Alice Nicar est élue Première dauphine de Miss Ronde France 2021.

J’étais très contente de pouvoir y participer. L’organisatrice nous a très bien guidées.

J’ai tout de même eu un petit peu de frustration du fait de ne pas pouvoir échanger, partager et créer avec les autres candidates.

Mais malgré tout on a pu communiquer, on a fait ce qu’on pouvait et le résultat est là.

Je suis très fière de moi et d’avoir pu représenter la Martinique.

Alice Nicar