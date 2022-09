La martiniquaise Oriane Émmanuel-Émile donne des clés aux parents pour l’alimentation autonome des enfants

La Diversification Menée par l’Enfant (DME) est une approche de l’introduction des aliments solides (autres que le lait) laquelle repose sur un constat : "les bébés savent faire par eux-mêmes, si on leur offre les meilleures conditions".

C’est en tous cas la conviction d’Oriane Émmanuel-Émile, auteure du "Petit livre de la DME" (159 pages), paru en août 2022 à First éditions.

Cette alimentation est majoritairement composée de morceaux que l’enfant portera seul à sa bouche, à partir de 6 mois et suivant certains critères. Une initiation instinctive et autonome de l’alimentation qui permettra à bébé de créer des liens sains et solides avec son alimentation de futur adulte.