La Martinique, 16e au classement annuel des destinations recommandées par le New York Times

Une partie du paysage de Fort-de-France, autour du Canal Levassor, de la Tour Lumina et du terminal de croisière en arrière plan (photo d'illustration).

Partager :

Le grand quotidien américain le "New York Times" a publié le classement annuel de ses 52 destinations préférées et recommandées pour 2023. Grâce à "la gastronomie, la culture et les paysages" de son territoire, la Martinique se hisse à la 16e place du palmarès au nom de la France.

Guy Etienne •

Comme chaque année au mois de janvier, le quotidien américain "The New York Times" qui compte à ce jour plus de 9 millions d'abonnés à travers le monde, livre son palmarès des destinations qu’il recommande aux voyageurs. L’île aux fleurs… 16e En 2023, le célèbre journal a positionné la Martinique à la 16e place pour "la gastronomie, la culture et les paysages" de son territoire. Ce sont les 3 thèmes retenus l'an dernier afin de préparer le classement. Images de Martinique : le Fort Saint-Louis, un ballet traditionnel et les Pitons du Carbet. • ©Roger Gally "La Martinique encore plus attractive" La présidente du Comité Martiniquais du Tourisme s’en félicite. C’est une véritable satisfaction que notre destination soit reconnue pour ses nombreux atouts. En Martinique, nous avons le privilège d'être entourés d'une richesse naturelle unique et nous mettons tout en œuvre afin de la préserver. Cette récompense rend la Martinique encore plus attractive sur un marché important dans la stratégie touristique du CMT, le marché américain. Bénédicte di Géronimo Dans cette nouvelle sélection, c’est Londres, la capitale britannique, qui arrive en tête, devant la ville de Morioka au Japon. Et grâce au classement de la Martinique, la France figure donc en bonne position (16e), dans ce classement élaboré par les journalistes du NYT. Les journalistes du quotidien américain ont été impressionnés par le dynamisme de la culture créole, de même que les paysages somptueux de l'île. geo.fr Images de Martinique : nature, gastronomie, tourisme à la plage • ©Roger Gally / capture Facebook Bellemartinique - DR Parmi les 52 destinations sélectionnées, deux autres territoires français se sont distingués derrière la Martinique. Il s'agit du Gard avec Nîmes en 24e position, ainsi que de la Bourgogne et sa ville de Dijon, classée 34e.

Partager :