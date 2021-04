La Martinique accentue l'aide pour aider les sinistrés de Saint-Vincent

Inès Tresident •

De nombreux points de collectes de dons sont peu à peu organisés sur l’île par les associations et les institutions suite à l’éruption de la Soufrière.

La Mairie de Saint-Pierre met en place un point de collecte de bidons d’eau de 5 Litres, pelle de jardinage, balais brosses et boîtes de masques chirurgicaux à l’école "Mixte A" le lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 avril 2021, de 9h à 11h.

La Collectivité Territoriale de la Martinique et la Préfecture mettent des points de collecte à disposition du grand public le samedi 17, lundi 19, mardi 20 avril, mercredi 21 avril 2021 de 9h à 15h : à l'Hôtel de la CTM à Cluny, au Centre Administratif Territorial de Martinique à Boulevard Chevalier Sainte-Marthe à Fort-de-France, à l’Immeuble CTM de la Pointe de Jaham.

Seront collectés : des packs de bouteilles d’eau de 1,5 litre, des denrées non périssables (prioritairement plats cuisinés en raison des difficultés d’accès à l’eau potable) et des kits d'hygiène pour adultes et bébés (couches, papier toilette, serviettes hygiéniques, savons de toilettes, dentifrices, brosses à dents, gel antibactériens…).

Un point de collecte réservé aux professionnels sera mis en place les mêmes jours au Grand Port de Fort-de-France au Quai des Tourelles. Pour plus de renseignements adressez un mail à l’adresse : dons-stvincent@martinique.gouv.fr .

Vous pourrez faire don de : palettes de pack d’eau, réservoirs/ citernes d'eau (capacité de 3000 à 4000 litres), seaux (capacité de 20 Litres), lits pliants, toilettes chimiques, couvertures, des tentes (3*3 m / 6*6m), cuisines de plein air, matelas, masques respiratoires avec filtres, lunettes protectrices, gilets réfléchissants, rubans de sécurité, denrées non périssables (prioritairement des plats cuisinés en raison des difficultés d’accès à l’eau potable) et kits d'hygiène pour adultes et bébés.

La ville de Ducos, l’association Le Roseau et L’Amicale des correspondants de France-Antilles 972 met en place une collecte : de denrées alimentaires non périssables (riz, semoule, conserves, sucre, café, thé, gâteaux, confiture, eau en bouteille), de produits d'hygiène (shampoing, gel douche, savon, rasoir, dentifrice, protections périodiques), de produits de nettoyage (éponges, produits d'entretien liquide vaisselle, seau) et de produits pour bébés. Vous pourrez faire vos dons au rez-de-chaussée FR BAC de la mairie (côté parking) ce vendredi 16 avril jusqu’à 17h et le samedi 17 de 8h à 12H et au siège de l'UCJD (Union culturel de la Jeunesse Ducossaise) ce vendredi 16 avril jusqu'à 18h.



Urgence Caraïbes en partenariat avec la fédération syndicale de tous les pharmaciens de la Martinique, les grossistes SOPHARMA et UBIPHARMA organise une une vaste collecte de : boîtes de masques, produits pour bébé, gel hydroalcoolique, savons, dentifrice, brosses à dents, produits d'hygiène enfants et adultes, collyre, sérum physiologique, lotion ou crème anti moustiques, petit matériel de pansements et de désinfection, à destination de St Vincent pour les sinistrés.

Tous les produits seront remis directement aux pharmaciens de la Martinique qui pourront vous conseiller.