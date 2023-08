La Martinique au cœur de la saison cyclonique actuellement : quelle conduite tenir ?

Une nouvelle onde tropicale aborde la Martinique ce samedi 19 août 2023. Elle "pourrait se renforcer en un potentiel phénomène cyclonique", selon les prévisions de Météo France. C'est l’occasion de se rappeler les bons réflexes à anticiper, afin de ne pas se mettre en danger en cas de phénomène majeur.

Guy Etienne •

Les dernières prévisions de Météo France annoncent une nouvelle perturbation atmosphérique à compter de ce samedi 19 août 2023. "Le temps devrait se dégrader nettement l'après-midi, à cause d’une onde tropicale active, laquelle pourrait se renforcer en un potentiel phénomène cyclonique". Le lendemain, le temps devrait rester "très perturbé, avec de nombreuses pluies parfois fortes et orageuses".

C’est la période des tempêtes... et des ouragans

Rien d’étonnant, car la Martinique est actuellement au cœur de l’hivernage, avec un pic de la période cyclonique attendu dans les prochaines semaines.

Les températures superficielles de l'Océan Atlantique sont en moyenne plus chaudes que les normales de saison. Les prévisions pour la saison cyclonique prévoient des conditions majoritairement supérieures aux normales, et ce sur la grande majorité du bassin. En général, des températures de surface de la mer chaudes favorisent le développement et le renforcement des phénomènes cycloniques. meteofrance.mq

Anticiper et respecter les consignes

Les autorités rappellent que le territoire reste soumis à ces phénomènes naturels, en particulier les cyclones de juin à novembre, d’où la recommandation d’une préparation en amont dans chaque foyer.

Constituez et stockez, en lieu sûr, une réserve alimentaire : riz, pâtes, légumes secs en tous genres, conserves, sucre, lait en poudre, huile, biscuits, etc.

Prévoyez une réserve d’eau minérale pour au moins 4 jours et une réserve d’eau de javel qui sera utilisée selon les prescriptions de l’ARS.

Stockez en un lieu défini et accessible, les équipements et les outils susceptibles d’être utilisés pendant ou après le cyclone, à savoir : hache, scie, clous, marteau, film plastique, bâche, contreplaqué, bidons plastiques type jerrycan, serpillières, seaux, bougies ou lampes à gaz ou à pétrole, allumettes.

Disposez en un lieu facile d’accès et connu de tous, une trousse de premiers secours : pansements, alcool à 90°, coton hydrophile, compresses, sparadrap.

Consolidez la maison au niveau des issues (portes et fenêtres).

Vérifiez et consolidez le cas échéant la toiture.

Veillez au bon entretien du système d’évacuation des eaux pluviales (chêneaux, gouttières, etc.).

Nettoyez les ravines proches de la maison et élaguez les arbres voisins.

Disposez d’un poste de radio portatif et d’une réserve de piles. Un téléphone portable serait souhaitable.

Prévoyez des moyens d’éclairage de secours : lampes électriques avec réserve de piles, groupe électrogène avec réserve de carburant.

Assurez-vous que vos vaccinations et celles de votre entourage contre le TETANOS et la POLIO sont à jour.

Un cocotier secoué par le mauvais temps (image d'illustration). • ©Martinique 1ère

"Un seul cyclone suffit pour impacter fortement un territoire et laisser une trace de saison catastrophique ! La préparation pour la saison cyclonique et le suivi doivent être identiques, quelle que soit l'activité prévue de la saison, surtout pour les populations côtières et îliennes" insiste Météo France.

Par conséquent, les consignes individuelles et collectives sous vigilance doivent être respectées, avant, pendant et après le passage éventuel d’un ouragan.