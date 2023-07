La Martinique doit une certaine idée de la proximité à Gérard César qui vient de quitter ce monde

Gérard César une des voix emblématiques du paysage audiovisuel, retraité de Guadeloupe la 1ère est mort jeudi soir à son domicile à Petit Bourg. Cet ancien sportif de haut niveau avait rejoint l'audiovisuel et a fait une brillante carrière en tant que journaliste, puis en tant que cadre en Martinique. Il avait 77 ans.

Daniel Betis •

Journaliste, réalisateur, auteur, directeur artistique, Gérard César est une figure marquante au panthéon de l’audiovisuel.

Journaliste à FR3 Martinique, grand reporter, ancien rédacteur en chef à Wallis et Futuna, chargé du magazine Outre-mer à RFO Paris, directeur de la production et des relations internationales à RFO Paris, à RFO Guadeloupe, directeur des antennes radio et télé à RFO Guadeloupe, c'était un professionnel hors pair.

Défenseur de la proximité il avait lors des années 90, mis en place de nombreuses émissions comme "Clairière" ou "Raconte moi ta Martinique" en tant que responsable des programmes et de la production télé à RFO Martinique (aujourd'hui Martinique la 1ère).

Un athlète accompli, un homme de culture,

Gérard était un athlète accompli, d’une belle élocution grave, un grand timide qui savait le cacher par une grande culture. Il a lancé beaucoup de jeunes journalistes qui aujourd’hui poursuivent de brillantes carrières, passionné de la littérature, d'écriture, (auteur de plusieurs ouvrages), fasciné par la Caraïbe il a œuvré pour la transmission.

. • ©Guadeloupe La 1ère

Gérard César est le journaliste, responsable des programmes qui m'a préparée, entraînée, formée au métier d'animatrice. Il m'avait dit "tu ne seras pas journaliste, mais une excellente animatrice". Sa confiance en moi m'a honorée. Ensemble, nous avons mis en place mon arrivée en télé ; d'abord pour l'émission Clairière (avril à juin 1995), puis V Com Vakans. À la rentrée de septembre 1995, j'ai pu proposer une émission sur mesure, Touchatou, le surnom qu'il m'avait donné. Son calme, son humour et son professionnalisme m'ont toujours impressionnée. Je sais ce que je lui dois à jamais. Léa Galva - animatrice, productrice

.....Grand sportif, ancien journaliste, figure de Radio France Outre-Mer, aujourd’hui Guadeloupe 1ère. Sa voix incomparable donnait la tonalité aux reportages et documentaires qu’il réalisait avec un engagement entier et une passion exprimant son talent. De la Caraïbe aux Pays du Pacifique Sud, l’homme de terrain aura parcouru le monde, en mettant au cœur de sa quête de l’information, l’humain, le sport et la musique. La nouvelle génération aura su trouver en lui un mentor, à travers une riche expérience mise au service de son pays. Au nom des élus régionaux, le président Chalus exprime ses profondes condoléances à sa famille, ses proches et plus singulièrement au monde du journalisme. Présidence de la Région Guadeloupe

C'est Gérard qui a fait appel à mes services à RFO Guadeloupe en 1993 alors que je venais tout juste d’obtenir mon diplôme du studio école de France. Il m'a donné ma chance en me confiant les matinales de la station dès février 93. C'était un grand humaniste… Laurent Salcede, directeur éditorial de Martinique 1ère

Mon premier JT c’était lui. Journaliste d’exception, sportif dans l’âme… Il avait constitué sa "team" de demain, la baby class, j’avais le privilège d’en faire partie. Hommage reconnaissant à Gérard César. Sylvie Gengoul, directrice générale du Pôle Outre-mer