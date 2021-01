La Martinique en tête des "destinations émergentes" du monde, selon la plateforme de voyages TripAdvisor

Dans son classement annuel TravelersChoice-EmergingDestinations 2021, TripAdvisor a placé la Martinique en tête parmi 25 destinations vacances, devant Panama City Beach en Floride et Buzios au Brésil. Deux autres sélections françaises, Annecy et la Rochelle, sont classées respectivement 11e et 18e.

Guy Etienne •

Les lauréats 2021 du classement Travellers' Choice Best of the Best établi par le site de voyages TripAdvisor sont connus. Parmi eux figure la Martinique, élue n°1 des "destinations émergentes", devant Panama City Beach en Floride (n°2) et Buzios au Brésil (n°3). Deux autres régions françaises, Annecy et la Rochelle, sont classées respectivement 11e et 18e, sur 25 lieux au total.

Ce département français d'outre-mer dans les Caraïbes arbore un style français, pimenté par une attrayante chaleur antillaise. La culture et la cuisine locales allient ces deux influences. Cette île élégante est dominée par le Mont-Pelé, qui a détruit la ville de St Pierre en 1902. Vous découvrirez des plages de sable noir, des forêts tropicales au nord et de superbes plages de sable blanc au sud. Les attractions incluent La Pagerie, le lieu de naissance de Joséphine, épouse de l'empereur Napoléon, et le Rocher du diamant, un rocher de 176 mètres de haut, autrefois promu au rang de navire de guerre insubmersible par la Royal Navy. (TripAdvisor)

Pour constituer son classement, la plateforme explique que les gagnants du prix Travellers' Choice Best of the Best sont sélectionnés chaque année sur la base des avis de millions d'utilisateurs. "Ces prix distinguent non seulement des choix populaires, mais aussi des prix réellement exceptionnels qui font revenir les voyageurs".

Vacances en Martinique (images d'illustration) • ©Capture Facebook Comité Martiniquais du Tourisme / DR

Créé en 2002, le prix Travellers' Choice Best of the Best est "la plus haute distinction" décernée par TripAdvisor.

Ces prix annuels reflètent "le meilleur des meilleurs" pour le service, la qualité et la satisfaction de la clientèle, des hôtels et hébergements aux destinations, attractions, restaurants et expériences. (TripAdvisor)

Chaque mois, plus de 460 millions de voyageurs du monde entier utilisent le site et l'application de cette plateforme, pour consulter plus de 859 millions d'avis et opinions sur 8,3 millions d’hébergements, restaurants, expériences, compagnies aériennes et croisières selon les administrateurs de TripAdvisor.