La Martinique en vigilance jaune pour fortes pluies et orages au passage d'une onde tropicale

Une onde tropicale active traverse actuellement les Petites Antilles. Météo France Martinique a placé l'île en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. La Martinique a ressenti les premiers effets en fin de nuit (mercredi18 au jeudi 19 août)

Peggy Pinel-Fereol •

Une onde tropicale active a abordé l'île en seconde partie de nuit (mercredi 18 août 2021 au jeudi 19 août). Ainsi, les météorologues ont placé le Martinique en vigilance jaune pour fortes pluies et orages.

Selon le bulletin de prévision publié à 7h09 ce jeudi, la majeure partie de l'activité pluvieuse et orageuse associée à cette onde n'a pas encore atteint la Martinique : les foyers orageux se situent à l'Est de la Martinique, à environ 80 km, et vont rapidement nous concerner au cours de la matinée.

L'épisode pluvieux pourrait engendrer des cumuls de précipitations de l’ordre de 50 millimètres …

Selon Météo France, la fin de l'évènement est prévue pour le jeudi 19 août 2021 avec "une légère amélioration en soirée".