La Martinique est de retour au salon de l’agriculture… 500 milles visiteurs attendus

Après 3 ans d’absence, les représentants de la filière agricole et artisanale martiniquaise sont de retour au Salon International de l’Agriculture à Paris. La délégation a emmené dans ses bagages, des "douceurs pays", des spiritueux et des recettes culinaires, avec des dégustations au menu durant plus d'une semaine.

Le Salon International de l’Agriculture a débuté ce samedi 25 février 2023 à Paris, Porte de Versailles. Parmi les délégations ultramarines présentes pour cette 59e édition, il y a la filière agricole et artisanale martiniquaise qui fait son grand retour, après 3 ans d'absence. Dans ses valises, épicerie fine locale, chocolats, cafés, plantes médicinales, charcuterie, miel, bières, punchs et rhums. Les stands de Martinique à l'ouverture du 59e Salon International de l’Agriculture à Porte de Versailles de Paris (25 février 2023). • ©Miguelle Hilaire Une quinzaine de stands Jusqu’au 5 mars prochain, ce sont près de 15 stands institutionnels et commerciaux qui accueilleront le public à l’Espace Martinique, d’une surface de près de 400 m2 (allées B et C du Hall 5.2). L’Espace Martinique, plusieurs fois récompensé, est en effet l’un des stands les plus visités et appréciés du hall des Régions d’Outre-Mer. Chambre d’Agriculture de Martinique "Une formidable opportunité" Le Salon International de l’Agriculture représente une formidable opportunité de promotion de notre agriculture et aussi de la destination Martinique, à travers les expositions, les animations et l’accueil du public qui sont assurés. La Chambre Pour mettre en place cette action de promotion des produits du terroir martiniquais, la Chambre Consulaire a pu compter sur le soutien financier de la Collectivité Territoriale de Martinique, du Comité Martiniquais du Tourisme, de l’ODEADOM, de l’Union des Producteurs de Bananes de Guadeloupe et de Martinique et du Syndicat AOC du Rhum. Une délégation de petits planteurs de cannes pour la première fois au salon, en compagnie u représentant de la filière rhum et des présidents de la Chambre de Commerce et d'agriculture de Martinique (25 février 2023). • ©Miguelle Hilaire Je me réjouis de cette dynamique dans laquelle sont venus s'inscrire nos exposants et partenaires, pour représenter l'agriculture, l'agroalimentaire et la destination Martinique, à ce grand rendez-vous. Des éléments conjoncturels ne nous ont pas permis de répondre présents à ce grand rendez-vous de l’agriculture qu’est le Salon International de l’Agriculture, ces trois dernières années. José Maurice - président de la Chambre d’Agriculture de la Martinique "Le tourisme, partenaire naturel" Avec plusieurs centaines de milliers de visiteurs, ce rendez-vous annuel de l’agriculture est aussi une opportunité pour la promotion de la destination Martinique. Le tourisme, partenaire naturel du secteur agricole sera également représenté. Les paysages que dessinent nos champs et jardins créoles sont toujours pour le visiteur un enchantement. Ceux qui choisissent la destination Martinique, à la découverte de nos traditions, des senteurs et saveurs de nos produits, sont pour nos agriculteurs, des consommateurs directs ou indirects. José Maurice La corporation des cuisiniers et pâtissiers de Martinique au 59e salon de l'agriculture (25 février 2023). • ©Miguelle Hilaire Réactions d'exposants invités au 59e salon de l'agriculture à Paris (25 février 2023). • ©Chambre d'Agriculture de Martinique 500.000 visiteurs attendus Cette année, les Chambres d’Agriculture de France attendent sur le site près de 500 000 visiteurs. Ces derniers pourront assister à diverses animations à l’Espace Martinique. En outre, les professionnels de l’île participeront au Concours Général Agricole, un CGA où les productions locales sont souvent récompensées. Les rendez-vous avec les professionnels martiniquais durant le 59e salon de l'agriculture du 25 au 5 mars 2023 à Porte de Versailles à Paris. • ©Chambre d'Agriculture de Martinique

