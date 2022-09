La Martinique est repassée au niveau de vigilance vert ce vendredi soir

Le Centre Météorologique de Martinique annonce le retour de l'ile au niveau de vigilance vert, ce vendredi 2 septembre 2022. L'épisode de fortes pluie a surtout concerné la moitié Est de la Martinique. Météo-France a levé au cours de l'après-midi, la vigilance jaune, un temps plus sec s'installant et ne justifiant pas son maintien.

Jean-Claude Samyde •

L'épisode de fortes pluie a surtout concerné la moitié Est Martinique, avec des pluies temporairement soutenues accompagnées de quelques coups de tonnerre, entre la fin de matinée et en début d'après-midi.

Ces fortes pluies se sont désormais décalées vers l'est en s'atténuant, et le temps est calme sur l'ensemble de l'île pour ce vendredi soir et la nuit prochaine avec seulement de brèves ondées passagères.

Les données chiffrées de l'épisode pluvieux

Les cumuls de pluies sont très hétérogènes, avec des cumuls importants de manière très localisée sur l'Est de la Martinique.

Ainsi, entre 11h et 14h, il a été mesuré :

- 57 mm de pluie au Robert qui sont tombés en seulement 1 heure

- 18 mm de pluie au François

- 18 mm de pluie à Saint-Joseph.

Prévision pour demain samedi 3 septembre :

La matinée se déroule sous un temps clément avec de belles éclaircies, puis des nuages plus nombreux reviennent par le sud à partir de l'après-­midi, accompagnés d'averses. Celles-­ci sont modérées mais de courte durée.

Vent : Le vent s'oriente au sud et souffle faiblement avec des valeurs moyennes comprises entre 10 et 20 km/h.