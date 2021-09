La Martinique obtient le titre de "Réserve mondiale de Biosphère" de l'UNESCO et attend des retombées

C'est officiel, la Martinique est reconnue pour sa biodiversité exceptionnelle et ses modes de vie innovants en harmonie avec la nature.

Des atouts indéniables qui ont permis à l'île de séduire les membres États membres du Conseil International de Coordination du Programme sur l’Homme et la Biosphère de l’UNESCO. Ces derniers ont voté ce mercredi 15 septembre 2021 pour le titre de Réserve mondiale de Biosphère.

On intègre un réseau mondial de plus de 730 réserves de Biosphère dans un peu plus de 130 pays. On va travailler avec eux. Et certains ont déjà de bonnes pratiques sur des questions qui nous sont communes.



En effet, les Réserves de Biosphères travaillent en réseaux en fonction de la position géographique. Ainsi, la Martinique va intégrer celui des îles de la Caraïbe qui compte 14 sites dans différents pays comme Cuba, Trinidad.

Toutes ces îles travaillent, par exemple, sur la problématique des sargasses, la problématique du changement climatique, l'éducation au développement durable et autres.

Quand on va se consulter, on va choisir nos axes de coopération qui sont rattachés à des programmes de recherches et donc des financements auxquels nous aurons accès en fonction des projets que nous allons monter.

Pour des raisons historiques, en général, quand on a des problématique, on regarde ce qui se fait en France. Désormais, on va regarder ce qui se fait dans le monde.

C'est aussi un fantastique levier de notoriété. Aujourd'hui la Martinique va communiquer dans tous les pays qui ont des Réserves de Biospères.

De plus, ce sera un levier de développement pour notre tourisme. On va s'ouvrir encore une fois au monde entier. Et il y a une catégorie de touristes qui ne voyagent que dans les Réserves Biosphère.