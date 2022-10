La Martinique perd une figure du syndicalisme : Berthe Lebielle décède à 99 ans

Berthe Vigné-Lebielle, une des figures marquantes de Basse-Pointe est décédée ce mardi 25 octobre 2022 au petit jour. L'ancienne ouvrière agricole, syndicaliste à la CGT et ancienne conseillère municipale du Macouba, était une femme travailleuse, dynamique, au service de tous.

Daniel Betis •

Née le 2 mars 1923 au quartier Maximeau au Lorrain, Berthe Vigné-Lebielle surnommée "Man Fifi" fait partie d'une fratrie de 10 enfants. Son jumeau aujourd'hui décédé s'appelait Berthé.

À cette époque, la Martinique ne connaissait pas cet essor économique. Même si les gens affichaient une dignité, la pauvreté et la misère étaient le lot quotidien d'une partie de la population.

Berthe Lebielle a été élevée par sa grand-mère Angélina. À 13 ans, elle abandonne l'école pour aider ses parents à joindre les deux bouts. Elle est chargée de veiller sur les plus jeunes.

Le début de la guerre de 1939

À 16 ans, elle vit les affres de la guerre. Elle se rend dans les communes avoisinantes pour avoir des victuailles pour la famille au prix de longs parcours à pied (et de longues file d'attente (au temps du rationnement).

Cette époque est formatrice, car la solidarité était au coeur de toutes les initiatives. Berthe Lebielle connaissait cette force intérieure, ce courage qui permet d'aller de l'avant.

Sa grand-mère qui s'était occupée de son éducation, travaillait au débarcadère du Lorrain pour livrer le sucre.

Elle fonde une famille

En 1946, elle se marie et elle prend la direction de Basse-Pointe pour y habiter avec son époux. Le couple, soucieux de la réussite de ses enfants, décide d'acheter un terrain. Berthe travaille comme ouvrière agricole. Elle est dans la canne, dans la banane et connaît les journées de dur labeur. De plus, à certains moments, elle se rend dans des communes avoisinantes pour écouler des fruits et légumes pour compléter ses revenus.

Syndicaliste et conseillère municipale

Femme travailleuse ayant le sens du devoir, de la justice, Berthe Lebielle est vite reconnue par ses pairs comme leader et défenseur.

On la retrouve aux côtés des grandes figures de la CGT dont Victor Lamon et des membres du Parti communiste (Victor Lamon, Sévère Cerland, Aimé Césaire, Georges Gratian, Crétinoir...).

Elle est la première femme à siéger à la commission exécutive de la CGT en 1957, tout comme la première conseillère municipale au Macouba, sous la mandature de Sévère Cerland et à Basse-Pointe sous celle d'Emile Ramin.

Une figure mythique de la vie sociale de la Martinique s'en est allée ce mardi 25 octobre 2022. Elle avait 99 ans.

Le premier magistrat de Basse-Pointe, Marie-Thérèse Casimirius, attachée aux luttes des femmes, lui a consacré un roman marquant “Berthe ou sueurs, sang et sucre” mettant en exergue le combat de cette femme syndicaliste, militante communiste et féministe.