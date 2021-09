La Martinique repasse en vigilance jaune pour fortes pluies et orages

Dans son dernier bulletin de suivi de vigilance de ce vendredi 24 septembre 2021, Météo France Martinique annonce la vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Le début de l'évènement se situe à la mi-journée.

Jean-Claude Samyde •

Météo-France a replacé la Martinique, ce vendredi 24 septembre 2021, au niveau de vigilance jaune pour fortes pluies et orages.

Le temps s'humidifie progressivement, et le vent faible de secteur sud-est à sud, favorisent des développements nuageux menaçants à proximité des hauts mornes.

En ce début ce journée, le ciel est changeant, de belles périodes ensoleillées laissent place à des passages nuageux porteurs de brèves averses, localement modérées.

Evolution prévue

Des averses se déclenchent, brèves dans un premier temps, elles deviennent plus fréquentes au fil de la journée. Ces précipitions instables, peuvent être localement fortes et orageuses, à proximité du haut relief, plus particulièrement sur le Nord de la Martinique.

Des cumuls pourraient atteindre 50 à 70 mm en 3 heures, localement.

Une période d'accalmie nocturne se dessine, néanmoins ce risque de fortes averses orageuses réapparait demain samedi à partir de la fin de matinée.

Le vent est généralement faible de secteur Est à Sud-Est. Il souffle en moyenne à moins de 20 km/h.

La mer est belle en Caraïbe et peu agitée en Atlantique et dans les canaux, où les creux moyens sont proches de 1m.

Une longue houle de Nord/Est, virant au Nord-Ouest en caraïbe, génère de l'agitation sur les côtes exposées.