La Martinique reste en vigilance jaune pour fortes pluies et orages

Comme prévu, ce jeudi 17 juin 2021, Météo France affiche la vigilance jaune à cause d’"une onde tropicale active qui progresse rapidement vers les petites Antilles". Les averses sont donc nombreuses et fréquentes, localement intenses et orageuses selon les prévisions.

Guy Etienne •

Les averses ont été nombreuses cette nuit. D’après Météo France, les cumuls relevés ces dernières heures sont souvent compris entre 10 et 20mm, notamment sur le Nord de l'île. Les pluviomètres mentionnent 14mm à Gros-Morne, 15mm à Morne-Rouge et 20mm à Bellefontaine.

De fortes rafales de vent ont également été observées, avec par exemple 80 km/h à la Caravelle, 91 km/h au Vauclin, et même 100 km/h au Morne des Cadets.

Une onde tropicale "active"

Ce sont les premières conséquences d’une onde tropicale "active" laquelle progresse vers l'Ouest. Les averses sont nombreuses et fréquentes, localement intenses et orageuses. Ces conditions devraient perdurer toute la journée.

Des cumuls de pluie de l'ordre de 30 à 50 mm en 3 heures, et 50 à 70 mm en 6 heures, sont attendus notamment sur le relief. Ils ne sont toutefois pas à exclure également en plaine selon les dernières prévisions.

Ces fortes pluies arrivent sur des sols desséchés et ravivés par la sécheresse de ces derniers mois, favorisant ainsi des ruissellements importants par endroits. Sous les plus fortes averses, le vent pourra temporairement se renforcer. Les rafales associées seront alors voisines des 80 à 90 km/h. (Météo France)

Côté mer

En Atlantique et dans les canaux, "la mer est agitée à localement forte avec des creux moyens compris entre 2m20 et 2m60. En Caraïbe, elle est belle à peu agitée à la côte, et agitée plus au large, où les creux moyens oscillent entre 1m30 et 1m70. Elle suit le vent en soirée et nuit prochaine, en s'amortissant légèrement".

Une nouvelle onde vendredi soir

Une amélioration progressive est attendue en soirée et en cours de nuit suivante. Vendredi 18 juin 2021, "le temps redevient plus agréable", avec des éclaircies s'imposant par rapport aux passages nuageux délivrant de rares et brèves averses.

A l'approche d'une nouvelle onde tropicale, le ciel s'ennuage progressivement en soirée et les ondées sont à nouveau plus nombreuses. (Météo France)