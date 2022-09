La Martinique reste en vigilance jaune, quelques ondées très isolées circulent

La vigilance jaune pour fortes pluies et orages est maintenue ce mardi soir (6 septembre 2022) sur la Martinique. La forte tempête tropicale Earl, dont le centre situe à plus de 1000 km au Nord de la Martinique, s'éloigne lentement en direction du Nord. Quelques ondées très isolées circulent rapidement en soirée, et peuvent encore être de bonne intensité.

Jean-Claude Samyde •

Météo-France Martinique a gardé l'ile en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Dans son bulletin en début de soirée ce mardi 6 septembre, il est fait allusion à quelques ondées très isolées qui vont circuler rapidement et peuvent encore être de bonne intensité. Mais globalement, la nuit prochaine s'annonce calme. Ce temps clément perdure jusqu'à la mi-journée mercredi 7 septembre.. Les cumuls de pluies pourront atteindre localement entre 30 et 60 mm demain après-midi et soirée, parfois atteint rapidement. Données chiffrées De fortes averses se sont déclenchées très localement sur le Nord de l'île. Elles ont été généralement de courte durée, limitant ainsi les cumuls relevés. Lames d'eau estimées: - 20 à 25 mm en 3 heures sur Saint Joseph; - 20 à 30 mm en 6 heures entre le Prêcheur et Grand Rivière; Prévision pour le mercredi 7 septembre : Les éclaircies matinales cèdent la place à des nuages plus imposants à partir de la fin de matinée. D'abord localisés sur le relief et le long de la côte Atlantique. Ils délivrent parfois de fortes averses. Un coups de tonnerre n'est pas à exclure. L'après-­midi, ces fortes averses se généralisent à pratiquement toute la Martinique. Les passages pluvieux se raréfient au cours de la nuit suivante. La fin de la vigilance jaune est envisagée mercredi 7 septembre 2022, en fin de journée.

