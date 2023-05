La Martinique termine à la 4e place des jeux des îles en Corse

Le drapeau de la Martinique aux côtés de celui de la Corse, de la Guyane, de la Sardaigne (à gauche) et celui des Canaries (à droite).

Les jeux des îles se sont terminés le vendredi 26 mai 2023 en Corse, c’est la Sardaigne qui termine en tête de cette 25e édition. Elle s’impose quasiment dans toutes les disciplines. La Martinique termine à la quatrième place. La Corse et les Canaries sont respectivement 2e et 3e. C’est en escrime que la délégation martiniquaise a le plus brillé.

Martinique la 1ère •

Après trois jours de compétition, la délégation martiniquaise est revenue des jeux des îles avec une moisson honorable de médailles. La délégation forte d’une cinquantaine d’athlètes a défendu fièrement les couleurs de la Martinique au milieu des 500 autres compétiteurs venus de la Sardaigne, des Canaries, du Cap Vert, de Guyane, de Malte et de la Corse. Gymnastique, escrime, judo, tennis, basket-ball et football sont les disciplines dans lesquels les Martiniquais étaient représentés. Moisson de médailles en escrime C’est en escrime que la collecte de médaille a été la plus importante avec 4 médailles d’argent et 1 en or obtenue par Enzo Mirande en fleuret individuel homme. Enzo Mirande médaillé d’or en fleuret individuel Homme • ©Marc Balssa Je me suis entraîné depuis maintenant deux saisons. Cela paye visiblement. Mon objectif maintenant est de faire un podium au Championnat de France. Enzo Mirande médaillé d’or en fleuret individuel homme, interrogé par Marc Balssa Médailles du jeux des iles 2023 • ©Marc Balssa La Martinique au pied du podium En Judo, la délégation martiniquaise finie à la 4e place, mais auréolée de 2 médailles d’or obtenues par Clémence Coppet du samouraï club de Californie, dans la catégorie cadet de -63 kg. Chez les garçons dans la catégorie cadet de -55 kg, Louis Beauprés de Morales, du Judo Shin Tai du Saint-Esprit est le premier de sa catégorie. En tennis, les garçons décrochent la 2e place et les filles, la 3e. Du bronze également pour les filles en basket et pour les garçons en football. Marie Line Doyen chargée de mission des jeux des iles • ©Marc Balssa Par rapport à l’année dernière, nous avons obtenu de meilleurs résultats. Je suis très satisfaite de la motivation des jeunes et de leur engagement pour cette compétition. Marie Line Doyen chargée de mission des jeux des iles interrogée par Marc Balssa La délégation martiniquaise se classe à la quatrième place de la 25e édition des jeux des îles. Une compétition dans laquelle 7 îles étaient représentées.

