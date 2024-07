La Plage de Grande Anse, théâtre de la Mercury Beach 2024 en Martinique

La Mercury Beach est le rendez-vous annuel des amateurs de nautisme qui jettent l’ancre de leurs hors-bords dans une station balnéaire durant les grandes vacances.

Il s’agit de faire la fête durant près de 24h sur le rivage et dans l’eau, avec des jeux de plage, des machines à savon et surtout de la musique vivante associée à celle des platines de disc-Jockeys. Sur place, le public composé majoritairement de jeunes, peut aussi se restaurer.

Comme en 2023, c’est dans le havre du quartier Grande-Anse aux Anses-d’Arlet, que près de 12 000 participants sont attendus comme d’habitude… en maillot de bain, la première des "7 règles d’or" de ce moment très festif.

Après un mois de préparation intensive, nous sommes fiers de vous annoncer que tout est prêt pour que vous puissiez profiter pleinement de la Mercury Beach. Cet événement n'aurait pas vu le jour sans l'incroyable dévouement et le travail acharné de notre équipe exceptionnelle. À nos équipes de préparation et d'installation qui ont œuvré sans relâche sous le soleil et la pluie, nous disons un grand merci.