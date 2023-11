La première téléspeakerine martiniquaise Yolaine Edouard a tiré sa révérence à 83 ans

Première femme et première à écrire les pages de la télévision, Yolaine Edouard, épouse du regretté journaliste Eddy Edouard, a marqué le petit écran à son époque. Elle est morte à l'âge de 83 ans.

La première téléspeakerine martiniquaise Yolaine Edouard est décédée à l’âge de 83 ans.

Née au Lamentin d'une fratrie de 5 enfants (4 filles et 1 garçon), Yolaine née Darnis, a fait ses études au Couvent qui se trouvait au centre-ville.

Après l'obtention de son baccalauréat, la jeune étudiante se lance dans la vie active. Elle est d'abord secrétaire à la compagnie Générale transatlantique.

Yolaine était gentille, douce, réservée. Elle savait se faire respecter. Elle était toujours à l'écoute des gens afin de pouvoir les aider. Christiane Kelsh, soeur de l'intéressée

Yolaine Edouard. • ©Collection privée

Une professionnelle qui a marqué le tube cathodique

Elle était la première martiniquaise à apparaître sur le petit écran après avoir réussi au concours lancé par la direction de l'ORTF. Les Martiniquais étaient heureux de découvrir une des leurs maîtrisant l'audiovisuel.

C’était une grande professionnelle, rigoureuse, un peu austère, elle savait se faire respecter. Elle était d'une grande humilité. Bernard Régis, premier journaliste du petit écran en Martinique

Une carrière tournée vers le social

Après l'ORTF, Yolaine Edouard garde sa vision humanitaire et rejoint le secrétariat de la sécurité sociale et au fil des années, elle gravit les échelons en devenant inspectrice des affaires sanitaires et sociales à la Direction régionale de l'institution.

À cette époque, la Guyane faisait partie de sa juridiction. Elle allait dans les villages reculés en remontant le fleuve.

Elle était extraordinaire et exceptionnelle. Nous avions une grande complicité. Dès ma tendre jeunesse, jusqu'à aujourd'hui, elle m'a toujours accompagnée en me gratifiant de bons conseils, avec sa grande sagesse. Yolaine avait le cœur sur la main. Geneviève Volny-Anne - sœur de l'intéressée

Épouse du journaliste émérite Eddy Edouard

Yolaine Edouard était l'épouse du regretté Eddy Edouard, journaliste retraité de l'ex ORTF, FR3 et RFO, un des piliers du service public de la radio et de la télévision pendant plusieurs décennies. Comme lui, elle possédait une grande rigueur.