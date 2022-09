La présence d'acteurs noirs fait encore débat

Reportage Cécile Marre et Patrice Chateau-Degat

Au cinéma ou à la télévision, les castings américains sont de plus en plus friands de diversité. Des personnages noirs ont fait leur apparition dans les séries de fantasy très suivies comme le "Seigneur des Anneaux", ou récemment dans le film de "La petite Sirène". Mais ces adaptations soulèvent parfois des critiques virulentes... à tort ou à raison. (Re)voir le reportage de Cécile Marre et Patrice Château-Degat.

La nouvelle version des studios Disney de "La petite Sirène" avec la chanteuse et actrice Hally Bailey, fait beaucoup parler. Avec sa queue verte et ses cheveux roux, elle ressemble en tout point au dessin animé des années 80, à un détail, elle est noire. La couleur de peau de cette créature imaginaire est au centre d’une vague de rejet d’une ampleur étonnante. Les critiques accusent Disney de ne pas avoir respecté la version originale. Entre danger de révisionnisme et racisme pur et dur, il reste du chemin à faire pour une meilleure représentation des noirs dans la fiction.

