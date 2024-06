La prolifération d’armes à feu continue en Martinique

Le nombre d’homicides par balles en Martinique ne faiblit pas. Le dernier en date, c’était ce jeudi 20 juin 2024 au Saint-Esprit. La population s’en émeut tandis que la justice ne fait que constater les dégâts que provoque cette prolifération d’armes à feu sur le territoire, en dépit des réponses pénales.

"On n’arrive pas à ce stade, à enrayer ce phénomène" regrette la procureure de la République, Clarisse Taron.

On continue à avoir des usages quasi quotidiens d'armes à feu, ou d'infractions qui concernent les armes, vols à main armée, violences avec armes, détentions d’armes… ce qui fait que malgré la politique quand même sévère du Parquet en la matière, on n’arrive pas à ce stade à enrayer ce phénomène-là. C'est-à-dire que systématiquement, une saisie d'armes de catégorie B donne lieu à des poursuites en urgence devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate le plus souvent, ou en tout cas à la suite d'un déferrement et avec des réquisitions d'emprisonnement ferme. Donc je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus en termes de réponse pénale et malheureusement, les armes à feu continuent à être extrêmement répandues en Martinique.