La réussite du Martiniquais Frédéric Folkeringa dans le monde de l'audiovisuel et du cinéma français

Frédérik Folkeringa a quitté la Martinique pour s'adonner à son métier d'auteur-scénariste dans lequel il excelle. À son palmarès, le film "Les sous-doués", Guyane saison 1 et 2 et l'épisode 6 de Tropiques criminels.

Brigitte Brault •

La réussite dans le monde de l'audiovisuel et du cinéma peut parfois ressembler à un parcours du combattant. La prise de risque n'est pas toujours au bout d'années d'études et de travail mais le Martiniquais Frédérik Folkeringa a su brillamment tirer son épingle du jeu en gravissant les échelons étape par étape. Et avec talent.

Après une licence de cinéma à l'Université de Paris I - Sorbonne, il a acquis ses galons de scénariste au conservatoire européen d'écriture audiovisuelle à Paris.

Il poursuit ensuite sa route en enchaînant succès sur succès et se fait un nom dans un milieu où il n'est pas facile de se faire une place.

Voir le reportage de Francis Gibrien et de Nordine Bensmaïl.

Le palmarès de Frédérik Folkeringa

♦2013 : "Petits secrets entre voisins". Saison 2 et co-écriture de 2 épisodes avec Thomas Martinez (TF1 PROD/ TF1).

♦2014 : il co-écrit avec Louis Aubert la saison 2 de Pep's. (Programme court, Ango Productions/ TF1).

♦2015 : le long-métrage "Les sous-doués" (La Petite Reine), co-écrit avec Sabine Dabadie, un remake du film de Claude Zidi.

♦2015, il mène un projet d'adaptation du roman de David J.Kennedy : Ressacs. (6X52' Pachli Productions).

♦2015-2016, il co-écrit avec Fabien Nury et Sabine Dabadie, sous la direction de Fabien Nury Guyane -Saison 1 (8X52', Mascaret films / Canal+) - Kim Shapiron, Philippe Triboit, Fabien Nury.

♦2017, il co-écrit l'épisode 4 avec Sabine Labadie, Pierre Leccia et Didier Lacoste, la saison 2 (8X52') de Guyane Saison 2.

Il a également co-écrit l'épisode 6 de Tropiques Criminels.