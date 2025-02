La Saint-Valentin, le rituel annuel des amoureux pour consolider les sentiments

Partager :

Comme chaque année, la Saint-Valentin demeure la date dédiée à l’amour et aux amoureux. C'est l'occasion de réaffirmer ses sentiments à l'être cher ou de déclarer sa flamme à la personne élue de son cœur. En général, on échange des cadeaux, des cartes et des fleurs. En soirée, c'est le dîner romantique en tête à tête qui reste le grand classique du jour.

Dans le monde entier, le 14 février reste une ode à l’amour. Après le rituel qui consiste à s'échanger des cadeaux, beaucoup de couples terminent leur journée sur une bonne table, pour dîner en amoureux. Cette date est aussi celle où les chansons de circonstance sont davantage diffusées. Jean Philippe Marthély Bèl Kréati • ©Kassav L'origine de la tradition du 14 février Cette tradition qui célèbre l'amour, met en avant une histoire basée sur le patronyme Valentin, correspondant à deux personnes ayant une histoire similaire. Le premier Valentin, prêtre et martyr de Rome, fut exécuté vers 270, car il aurait enfreint l’interdiction de marier les couples. Cette activité illicite lui a valu l’emprisonnement puis la décapitation. Le second personnage le plus connu, c'est Valentin de Terni sous le règne de l'Empreur Claude II, qui interdisait le mariage des couples chrétiens. L'Évêque Valentin fut emprisonné pour sa désobéissance. Dans sa cellule, il fait la connaissance de Julia, une fille aveugle qui lui apportait un repas tous les jours. Tombés amoureux l’un de l’autre, le miracle se produit, quand Julia a retrouvé la vue. La nouvelle se répand et irrite l’Empereur, qui fait exécuter l’Évêque. C'est le pape Gélase 1er d’origine berbère, qui a décrété la célébration de la Saint-Valentin le 14 février, lors de son pontificat, de 492 à 496. Plus tard, un autre Pape, Jules 1er, a fait construire en son honneur une église. La klé Edith Lefel • ©Edith Lefel L'option du spectacle vivant Les valentins et leurs valentines seront aussi nombreux à prendre le chemin des lieux de culture pour savourer de la musique vivante ou assister à une pièce de théâtre, au lieu du "classique" restaurant. Mais vous pouvez aussi télécharger de la poésie sentimentale traduite en musique, à écouter en toute intimité. Pierre Chabrèle propose des poèmes de serge Restog en Musique • ©Daniel BETIS Et puis d'autres couples resteront tranquillement à la maison pour sabrer le champagne et se faire en toute simplicité une soirée télé, après un bon repas commandé chez le traiteur du coin. Mais quel que soit votre choix, bonne fête à toutes celles et ceux qui nourrissent l'amour, car pour beaucoup d'entre vous qui êtes éperdument amoureux, "la Saint-Valentin, c'est tous les jours". Océan Thierry Cham • ©Thierry Cham

