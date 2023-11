La seconde collecte annuelle de la Banque Alimentaire de Martinique attend vos dons ce week-end

Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 novembre 2023, les bénévoles de la Banque Alimentaire de Martinique tendent leurs mains aux portes des grandes surfaces de l’île, pour recevoir vos dons au profit des foyers martiniquais en grande difficulté.

Lors de la première collecte de l’année, les 13 et 14 mai derniers, l’association s’était fixé l’objectif de 50 tonnes à atteindre pour reconstituer ses stocks. Mais en cette fin d’année, à quelques semaines des festivités, la BAM compte sur une générosité décuplée.

Les bénévoles mobilisés récoltent essentiellement des denrées alimentaires non périssables (riz, pâtes, lait…), de l’huile, des produits d'hygiène pour bébé… des produits lesquels sont ensuite partagés entre une cinquantaine d'associations humanitaires et épiceries solidaires de l’île.

À charge pour ces dernières de redistribuer les dons aux familles les plus précaires, des foyers monoparentaux pour beaucoup.

Gestions et répartition des stocks de denrées à l'entrepôt de la BAM (Banque Alimentaire de Martinique) destinés aux associations humanitaires et épiceries solidaires (image d'illustration).

La Banque Alimentaire de Martinique organise 2 collectes par an, afin de permettre aux familles martiniquaises dans le besoin, à travers ses associations partenaires, de se nourrir correctement. Les denrées les plus collectées sont les non périssables (pâtes, riz, lentilles, haricots), ce dont nous remercions chaque donateur. Cependant, nous mettons l’accent sur l’équilibre alimentaire des familles bénéficiaires. En effet, afin de constituer des paniers équilibrés, nous manquons de produits frais tels que les laitages et des conserves de viandes, de poissons et de fruits et de légumes.