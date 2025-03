La ville des Anses-d'Arlet met à l'honneur Geneviève Ginette Djouad et son association de centenaires en Martinique

Samedi 15 mars 2025, la commune des Anses-d'Arlet a décidé de saluer l'initiative de Geneviève Ginette Djouad, présidente de l’association "protégeons nos centenaires". Celle-ci réunit plus de 300 personnes âgées de plus d'un siècle, dont la doyenne de 110.

Ginette Geneviève Djouad a créé l'association "protégeons nos centenaires" en 2020. Samedi 15 mars 2025, la ville des Anses-d'Arlet a décidé de la mettre à l'honneur, pour avoir recensé et rapproché quelque 350 aînés âgés de plus de 100 ans en Martinique.

Ce travail réalisé avec le concours du démographe Michel Poulain, a permis à la Martinique de décrocher la qualification de "Blue Zone Country (Pays Zone Bleue) ".

Arrêt sur image de plusieurs moments de la manifestation d'honneur dans les salons de la ville des Anses-d'Arlet. En haut à gauche le centenaire Ponchateau (105 ans) à droite la Présidente de l'Amaf Stéphanie Victoire, en bas la représentante du Maire remet un bouquet • ©Daniel BETIS

Prix "chariot d'or" pour la conceptrice

Pour saluer son initiative, Geneviève Ginette Djouad a reçu en Inde en décembre 2024, le prix international "Golden Chariot Global Award" à Maharashtra.

Cette récompense a été attribuée par une plateforme internationale prônant des valeurs traditionnelles universelles.

La présidente de l'association "protégeons nos centenaires" • ©Daniel BETIS

La doyenne arlésienne a 110 ans

Ginette Geneviève Djouad poursuit sa mission auprès des centenaires avec toujours autant de dévouement. Elle se félicite d'avoir au sein de son association, Léonise Nijean Sinzélé qui vient de fêter ses 110 ans au quartier Grand-Anse.

Elle est donc la doyenne de la commune, laquelle se félicite d'une telle longévité sur son territoire. Ginette considère d'ailleurs Léonise comme "la mascotte de son association".

Léonise Nijean Sinzelé • ©Daniel BETIS

En décembre 2019, Léonise était présente lors du premier rassemblement des centenaires martiniquais au Fort Saint-Louis se souvient la présidente.

Léonise Nijean Sinzelé honorée à 110 ans • ©Daniel BETIS

Léonise Nijean Sinzelé est celle qui par sa lumière a mis en exergue la reconnaissance de nos 5 ans de travail avec le Prix International du "Chariot d'or" dans la catégorie "Project of the Year" obtenu en Inde en décembre 2024 Ginette Geneviève Djouad

Visage souriant, regard paisible, les yeux vifs et la communication facile, Léonise Sinzélé a exercé plusieurs métiers. Sa fille, Juliette Agélisas se souvient.

Juliette Agélisas • ©Daniel BETIS

L'AMAF (l'Association Martiniquaise des Aidants Familiaux) et de sa présidente Stéphanie Victoire, caresse le rêve de créer une école des aidants, pour mieux s'occuper des centenaires de l'île, d'autant que sa population est de plus en plus vieillissante.