Eau : Bâtir le Pays Martinique appelle les élus des EPCI et de la CTM à se réunir "dans les meilleurs délais"

À ce jour, le territoire est toujours soumis à des pénuries d’eau, à cause de la sécheresse, ce qui occasionne des difficultés d’approvisionnement. Les multiples fuites observées sur les canalisations très vétustes, aggravent la situation des abonnés.

La communauté d’agglomération du centre (la CACEM) regroupant les villes de Schoelcher, Fort-de-France, Saint-Joseph et Lamentin est particulièrement impactée.

C’est dans ce contexte que le parti du maire lamentinois (David Zobda), par ailleurs conseiller exécutif de la Collectitivité Territoriale de Martinique, monte au créneau "pour une meilleure distribution de l'eau potable au sein de nos collectivités".

Considérant que la distribution de l'eau potable est sujette à des défis et des inégalités persistantes ; considérant que la population de la conurbation CACEM, notamment celle du Lamentin, il souffre depuis 2022 de l'absence récurrente du précieux liquide dans leur robinet ; considérant que d'autres villes de la Martinique commencent à connaître les mêmes difficultés de coupure ou d'eau ; sachant que depuis 2017, la gestion de l’eau est de la compétence des trois EPCI et que la plus grosse usine de production appartient à la CTM (…), nous, Bâtir le Pays Martinique, au nom de notre population, appelons nos représentants politiques des EPCI et de la CTM, à se réunir dans les meilleurs délais autour d'une table de discussion, afin de travailler de manière collaborative à l'amélioration de la production et de la distribution de l'eau potable en Martinique.