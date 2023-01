Robert Marajo, emblématique président du Longvilliers Club du Lamentin, est à l'honneur

Christophe Maleau en compagnie de Robert Marajo, président du Longvilliers Club du Lamentin, est célébré par ses supporters à l'issue de sa traversée entre Sainte-Lucie et la Martinique.

Pendant le meeting Claude Sufrin (14 et 15 janvier 2023), les membres du club de natation du Longvilliers Club ont remercié leur président, Robert Marajo pour son dévouement. Depuis des années il travaille pour la réussite du club et le développement de la discipline et de la jeunesse martiniquaise.

Caroline Popovic

Robert Marajo n’aime pas trop parler de lui. Sur de nombreuses photos de son club et des compétitions, ce sont les nageurs qui occupent le devant de la scène. Et pourtant, la natation en Martinique n’aurait peut-être jamais atteint le niveau d’excellence dont elle bénéficie aujourd’hui sans les efforts de Robert Marajo. Les nageurs du Longvilliers Club, le plus grand club de Martinique, sont systématiquement sur les podiums des compétitions locales et régionales. Robert Marajo, president du Longvilliers Club du Lamentin • ©LD_Photographie Une vie de bénévolat Tout a commencé en 1977, à la naissance du journal, Sport Plus. A l’époque, Robert Marajo, était jeune professeur de physique. Pour aider la publication de ce bimensuel qui a été diffusé pendant 35 ans, il devient administrateur, garant des comptes et responsable commercial. Pendant le tour cycliste Sport Plus devient un quotidien. Ce sont ses premier pas dans le monde du bénévolat. Le comité cycliste lui demande de coordonner le Tour. Robert Marajo prend l’avion pour la France pour s’inspirer du Tour de France. Dans un article d’Antilla de juillet 2011, Robert Marajo est décrit comme "travailleur infatigable, bénévole sérieux et motivé". Quand il décide de faire quelque chose, il faut que ce soit dans les règles de l'art. Apres le cyclisme, la natation C’est à travers le talent de sa fille Aude qu’il découvre la natation. Il commence alors à s’impliquer dans la discipline. Il devient président de club. Il crée "le groupe Elite" pour élever le niveau de pratique de ses meilleurs nageurs. On ne compte pas le temps qu’on consacre à nos licenciés. Et pourtant on est bénévole. Robert Marajo, président du Longvilliers Club du Lamentin Depuis 1996, il est président du Longvilliers Club du Lamentin. Crée en 1986, Robert Marajo en fait le 1er club d'Outre-mer. Il rejoint la Ligue de Natation et devient secrétaire-général jusqu’en 2016. Il booste les nageurs, les entraîneurs, les officiels et les parents. Il crée le comité des parents et il pousse les officiels à accéder au grade fédéral. Il était représentant Outre-Mer de la Fédération Française de Natation Mathias Bellance lui a fait l’honneur de monter sur un podium du championnat d’Europe. Quand le Centre Aquatique Communautaire au Lamentin est achevé en 2015, il y organise les Carifta Games en 2016. Centre aquatique communautaire Pierre Samot, Lamentin • ©Facebook Il s’intéresse à toutes les facettes de la natation. La natation artistique a eu son gala annuel. L’eau libre a eu son Lyan-NAJ’Caraïbes. Christophe Maleau, jeune champion de Martinique, a pu compter sur le soutien de Roberto Marajo pour réaliser ses exploits. Robert a donné ses lettres de noblesse à l’idée du bénévolat. Extrait du discours en son honneur (Le Longvilliers Club) Son sérieux a convaincu l’entreprise EDF de devenir et de rester partenaire fidèle aux projets du Longvilliers Club.

