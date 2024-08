Un pont provisoire au quartier Sarrault au Lamentin en Martinique… pour éviter de longs détours aux riverains

C'est la fin d'un long calvaire pour les habitants du quartier Sarrault au Lamentin. Ils peuvent à nouveau circuler en passant par le pont. Depuis novembre dernier, c'était interdit puisqu’une partie de l’ouvrage s’était partiellement affaissée. Il a fallu tout reconstruire et pour les riverains, l'attente a été longue et pénible.

Je suis très contente parce que c’était une vraie galère et on en a souffert.

Une déviation avait certes été mise en place durant les travaux pour permettre aux habitants de la zone de se déplacer, mais c’était un vrai parcours du combattant car l'itinéraire était jugé très long, idem en passant par des quartiers environnants.

Parfois on passait par Roche Carré, mais avec les côtes, les véhicules souffraient.

Pour les professionnels de santé aussi, la réouverture de cette portion de route de Sarrault, facilitera les choses. C'est le cas de cette infirmière libérale rencontrée juste après une intervention non loin du passage rétréci.

Je me retrouvais à faire Roche Carré 4 fois par jour. C’est énorme, ce qui rallongeait les déplacements et vous savez que l’essence a augmenté (…). Cela impactait aussi les ambulances et les pompiers.