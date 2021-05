Lancement du "concours zouké" au Togo, une initiative martiniquaise

Jean-Marc Templet et Patrick Andrey ont franchi la première étape de leur projet (mardi 4 mai 2021). Les deux artistes martiniquais ont lancé officiellement leur "concours zouké" en Afrique. L'objectif est de "faire voyager le zouk". Première étape : le Togo.

Guy Etienne •

Comme annoncé en mars dernier sur notre site, le "concours zouké" vient d’être lancé au Togo (en Afrique de l’Ouest).

Jean-Marc Templet et Patrick Andrey, les deux initiateurs de cette compétition de danse, veulent avant tout, "faire voyager le zouk". Cette musique populaire des Antilles a été inventée par le groupe Kassav en 1979.

D’ailleurs, la marraine de cette manifestation c'est Marie-Josée Gibon, chanteuse, danseuse, chorégraphe et choriste de la formation numéro 1 du zouk.

Marie-Josée Gibon, chroriste de Kassav et marraine du concours

Vote sur Facebook

Le vote se déroule sur internet, via la page Facebook de l’association "Unity 4 zouk". Un "like" avec le pouce rapporte un point et en cliquant sur un cœur, c’est + 2 points.

Lancement du concours "zouké" au Togo en Afrique (mai 2021) • ©Production A2 / DR

Après le Togo, le concours s’ouvrira à "d’autres pays de l’Afrique francophone" jusqu’au 26 mai prochain, avec comme première récompense un chèque de 250 000 F CFA, à l’issue de la compétition.

