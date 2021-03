"Mettre en avant le Zouk à travers le monde", le pari des martiniquais Patrick Andrey et Jean-Marc Templet

"Mettre en avant, préserver l’authenticité et faire savourer à travers le monde la musique et plus particulièrement le Zouk", c’est le défi des artistes Patrick Andrey et Jean-Marc Templet. Au programme, des titres en ligne et un "concours zouké" prévu le 9 avril 2021 en Afrique.

Guy Etienne •

À l’heure où le Zouk est boudé ou minoré par une partie de la population et certains médias, Patrick Andrey et Jean-Marc Templet ont décidé de défendre bec et ongle cette musique populaire des Antilles.

Le pari des deux artistes est de redonner à ce Zouk ses lettres de noblesses et du souffle, en la faisant voyager et en multipliant les initiatives, via les nouveaux outils numériques en particulier à travers leur "concept A2".

L’objectif des deux concepteurs est de mettre en avant, de préserver l’authenticité et de faire savourer à travers le monde, la musique et plus particulièrement le Zouk. (A2)

Jean-Marc Templet, Patrick Andrey et des inconditionnelles du Zouk entrain de danser. • ©Blombix Cover/ réseaux sociaux / DR

Nous savons tous que le zouk est une musique qui se danse en couple ou seul. C’est pour cela que le concept A2 a développé une chorégraphie accessible à tous, qui permettra aussi aux personnes non initiées à la danse de pouvoir zouker. (J.M Templet et Patrick Andrey)

Se réapproprier le Zouk de Guadeloupe et de Martinique passe donc aussi par la danse, d’où le lancement du "concours zouké" prévu au Togo en Afrique, le 9 avril 2021, "un excellent moyen de faire (re)découvrir le zouk à l’échelle mondiale" insistent encore les deux concepteurs.

Affiche du "concours zouké" prévu le 9 avril 2021 au Togo (en Afrique). • ©Production A2 / DR

Ce projet est initié pour tous les amoureux de la musique en général et les inconditionnels du ZOUK en particulier. Dans un premier temps, le concours est destiné à un public âgé de 18 ans et plus, de nationalité togolaise et résidant au Togo. Le deuxième volet sera étendu à d’autres pays de l’Afrique francophone, aux Antilles françaises, à la France métropolitaine et au monde entier. (J.M Templet - Patrick Andrey)

Les deux hommes caressent bien d’autres projets pour la musique "made in Antilles", toujours motivés par un unique but :

"Donner au Zouk sa juste place dans l’univers musical".

En attendant le concours, voici un extrait de la compilation A2, intitulé "Dékalé’w" (subir les nuisances d'autrui), dont le clip a été mis en ligne sur la chaîne YouTube "Unity 4Zouk".