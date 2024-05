Le 15e Festival Outremer de Bourgogne débute le 6 mai 2024... entre culture, mémoire et réjouissances

Partager :

Du 6 au 15 mai 2024, Montceau Les Mines se prépare à vivre simultanément les 30 ans d'existence de l'association "les amis des Antilles" et la 15e édition du festival d'Outremer. De nombreux rendez-vous partagés entre culture, mémoire et moments festifs ponctueront cette manifestation annuelle en région Saône et Loire.

La 15e édition du Festival Outremer de Bourgogne prévoit du 6 au 15 mai 2024 du théâtre, des échanges, des expositions, de la littérature, des concerts lyriques et aussi des spectacles traditionnels. Ces moments de partage seront aussi marqués par des réflexions, des initiatives à l'attention du public scolaire, des rendez-vous culinaires, du sport, une parade de rue, une soirée cabaret, ainsi qu'une messe en créole. Un festival de dimension régionale Plusieurs communes de cette région en Saône et Loire participent cette année à la partie mémorielle sur l’Abolition de l’esclavage : Milly-Lamartine, Cluny, Saint Point, Ameugny, Autun, Digoin, Génélard, Toulon-sur-Arroux (Jumelé avec Saint-Pierre, ville d'art et d'histoire de Martinqiue). ⇒La commémoration nationale du vendredi 10 mai 2024 se tiendra à Toulon sur Arroux, dans le cadre de ce festival. Bernard Labrosse, Maire de Toulon sur Arroux, Christian Rapha, Maire de Saint-Pierre, Christian Houetchenou Maire de Ouidah, Christiane Mathos, conseillère municipale de Montceau-Les Mines et conseiller délégué à la jeunesse. • ©Daniel BETIS Ouverture officielle le 7 mai Le public est attendu dès l'ouverture du festival dans les espaces d'expositions à Milly-Lamartine, à Génélard et à Toulon. À Montceau les Mines, le public découvrira à la salle Bourdellle de l'embarcadère, une œuvre sur l'abolition de l'esclavage, illustrée par un couple de"noirs marron" "dont l'aspect résistant symbolise l'humanité inaccessible de l'esclave, en dépit de l'action implacable du système de ses maîtres pour l'assimiler à une bête". Lors d'une manifestation mémorielle de gauche à droite la représentante de la fondation présidée par Jean Marc Ayrault, Marie Claude Jarrot Maire de Montceau les Mines, Christiane Mathos présidente du Festival et derrière Claude Adèle Maire adjoint de Saint-Joseph. • ©Daniel BETIS Du théâtre C'est la comédienne guadeloupéenne Isabelle Kancel qui est en ouverture mardi 7 mai (14h), avec son adaptation et sa mise en scène du roman de l'écrivain Martiniquais, Raphaël Confiant. Cette production a été présentée et plébiscitée à plusieurs reprises au Festival d’Avignon. Stéphanie Saint-Clair a quitté Fort-de-France à l’âge de 16 ans pour Marseille, avant de se diriger vers les Etats-Unis. Une histoire pas banale, puisqu'elle devient une véritable cheffe qui a tenu tête aux barons de la mafia pendant la prohibition. Photo de la Martiniquaise Stéphanie St-Clair dans les années vingt (à gauche). • ©DR Des hommes d'argile invités Pour cette édition, les hommes d'argile prendront pour la première fois la pose en Bourgogne comme lors du carnaval en Martinique. Ils défileront dans les rues le 11 mai. Les hommes d'argile • ©Daniel BETIS Nous fabriquons nos tenues à partir d’argile rouge et ocre dont nous nous enduisons le corps, afin de réaliser des tableaux humains et en multipliant des poses figées et des expressions variées du visage. Un des fondateurs du groupe De la musique et de la danse La Martinique sera aussi représentée par "Racine Créole" le Ballet de Saint-Joseph qui se produit le vendredi 10 mai à Toulon sur Arroux. Quant à l'invitée d'honneur du festival, c'est la chanteuse guyanaise Sylviane Cédia qui a été désignée pour la soirée cabaret du 11 mai, à la veille d'une messe prévue en créole à Montceau les Mines. 2 jours plus tard, la cantatrice Marie-Claude Bottius donnera un récital lyrique à Toulon sur Arroux. la cantatrice marie Claude Bottius • ©Daniel BETIS Retrouvez l'intégralité du programme en cliquant ⇒ICI.

Partager :