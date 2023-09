Le 6e tournoi TAGEP, plusieurs équipes engagées, 9 personnalités honorées

Partager :

La 6e édition du Tournoi des Anciennes Gloires Entreprises et Presse (Tagep) se déroulera au stade Louis Achille le 3 novembre 2023. Organisé par l'Amicale des Supporters de l'AS Saint-Étienne en Martinique, ce tournoi met en valeur 9 personnalités et attend plus de 200 footballeurs.

Daniel Betis •

Cet événement, succès populaire sportif et culturel, demeure un rendez-vous incontournable. La 6e édition du TAGEP reçoit le 3 novembre 2023, 12 équipes au stade mythique Louis Achille situé à Fort-de-France. L'occasion pour José Édon et l'association des supporters stéphanois d’honorer, dans un climat convivial, 9 personnalités et athlètes de plusieurs disciplines. Le public répond toujours présent. • ©M. Joseph Qui remportera le trophée de la 6e édition Tagep ? 4 groupes vont accueillir 12 équipes compétitrices. Dans le groupe 1, la gendarmerie de Redoute finaliste en 2022 face à "Alabowdaj" va en découdre avec celle du Medef vainqueur du trophée en 2020. Pour arbitrer ces deux mastodontes, l'équipe de EDF. Dans le groupe 2, "Alabowdaj foot club" fait figure de favori, gagnant de l'édition 2022 aux tirs au but, finaliste en 2020, l'équipe de Paul Assouvie est détentrice du record des trophées Tagep. Face à elle, une sélection composée de coureurs cyclistes et une Dream team Féminine qui a de bonnes joueuses et un football plaisant. Dans le groupe 3, la sélection multisport revient avec de grandes ambitions. Face à elle, de nouveaux promus Alizés yoles, et une sélection de Martinique la 1ère conduite par Fabrice Varisot. Dans le groupe 4, l'on retrouve 3 références prestigieuses, sélection de la presse, sélection des yoleurs et les étoiles du football. Les matchs de poules pour accéder aux demi-finales et à la grande finale. Qui succédera à l'équipe "Alabowdaj" ? L'équipe Alabowdaj victorieuse de l'édition 2022.qui lui succédera ? • ©Fernand Bibas Qui sont les 9 personnalités honorées ? Nadine Caster Toujours détentrice du record de la Martinique du saut en longueur chez les dames avec 6m94. La championne de France avec 4 titres, sélectionnée en équipe de France fait partie des icônes honorées. Nadine Caster • ©Collection privée Simon Jurad Auteur, compositeur, arrangeur et interprète. Le natif de Rive-droite "Bô Kannal", quartier populaire de Fort-de-France a débuté les "New-Plays" avant de rejoindre la Perfecta et de créer en 1978, le groupe Opération 78" dont il est encore le leader. Simon Jurad, 50 ans de scène en 2021 et un public toujours fidèle. • ©Cap/FB/ Simon Jurad Guy Albert Philibert Un chef d'entreprise spécialisé dans le secteur de services, exemple pour la jeune génération fait partie des 9 personnalités honorées. Marijo Alie-Monthieux Ancienne journaliste et directrice régionale de Martinique la 1ere, celle qui a terminé sa carrière comme Directrice déléguée aux programmes chargée de la diversité à France Télévision continue à transmettre au public ses passions, la chanson et l’écriture. Charlaine Marie-Jeanne Née avec un ballon à ses côtés, la Conseillère Technique Régionale en charge du développement et de l’animation des pratiques recevra un trophée Tagep. Alain Amra Médecin généraliste, ancien joueur et membre du staff médical du Golden star, il a un sens profond du sport. Il a créé un lien avec la ville de Lacarnau qui perdure depuis plus de 4 décennies. Alain Amra grande figure du Golden Star • ©Collection privée Jean Philippe Victorin Le footballeur a fait les beaux jours de l'Aiglon, du New-Star, du CSVauclinois, de l'assaut et de la sélection de Martinique. Félix Mérine. Le patron de yole le plus capé de Martinique, chef d'entreprise, un exemple de ténacité et de courage. Marie Clotilde Hardy Dessources Joueuse, entraîneur des handballeurs hommes, sélectionneuse de l’équipe féminine de Martinique, elle est l'actuelle proviseur de l’établissement d'enseignement privé AMEP. Cette manifestation conviviale est accompagnée d'un tremplin artistique avec Gustave Francis et son école. De nombreuses surprises sont prévues sur le plan artistique. À noter sur le plan sportif, un plateau U14 et U15 féminines avec une sélection du centre, une du Nord Caraibe, une du Nord Atlantique et une du Sud.

Partager :