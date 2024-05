Le Ballet Racine Créole partage et de diffuse la culture de la Martinique

Le récent voyage du Ballet Racine Créole en Saône-et-Loire démontre sa capacité de mettre en place diverses formules culturelles. Si les années précédentes, les jeunes ont brillé en Bourgogne, en 2024, la direction du Ballet fait place à leurs parents. Une formule fortement appréciée dans diverses villes (Toulon-sur-Arroux, Montceau-Les-Mines et Milly-Lamartine.

Racine créole rappelle cette école rigoureuse des Loulou Boislaville, Alexandre Nestoret, Ronnie Aul. Cela n'est pas étonnant puisque "Poupée" Jovignac, la présidente, est une ancienne danseuse du Ballet Martiniquais.

Notre objectif se résume ainsi : transmettre dans la joie la culture martiniquaise, respecter la tradition, avoir de la rigueur et assurer le spectacle. La Présidente de Racine Créole - Jeanne Jovignac dite "Poupée"

Les femmes présidentes de gauche à Droite Christiane Mathos Présidente de l'association "Les amis des Antilles" et Poupée Jovignac, Présidente de Racine Créole • ©Daniel BETIS

Cette structure est aussi une école. À travers les chorégraphies de Rémy Jean-Baptiste, on retrouve l'âme traditionnelle, la gaieté et l'élégance. Il est facile de comprendre le succès de cette association.

2024 en Sâone-et-Loire, une étape a été franchie

Si, depuis deux ou trois ans, la jeune génération de Racine Créole a marqué de son empreinte les communes de Saône-et-Loire, en proposant un spectacle de qualité. Cette année l'innovation réside dans la venue de leurs mamans.

Elles ont mis en avant les danses traditionnelles et les costumes avec un vif succès. L’échange avec le public est total.

Le Ballet Racine Créole • ©Daniel BETIS

Chaque génération accomplit sa mission avec les moyens qui sont à sa disposition. Aujourd’hui, le Ballet Racine Créole continue sa démarche de former et de transmettre les danses.

Le secret du groupe est de faire du sérieux, sans se prendre au sérieux, d’où le partage, le travail entre les membres, l'orchestre, le chorégraphe et la présidente.

Nous sommes une grande famille qui avons le sens du travail et de l'écoute. Toutes nos sections travaillent dans la bonne humeur, dans le respect de la tradition. 31 ans d'existence ce n'est pas rien. Nous avons le soutien de notre commune Saint-Joseph et de nos divers partenaires. Jeanne Jovignac dite "Poupée" Présidente de Racine Créole